As críticas de torcedores reconhecidos levaram o time a melhorar rapidamente um determinado componente

O que os autores do Avved disseram

Lembre-se, Avowed é um RPG em primeira pessoa ambientado no mesmo mundo de Pillars of Eternity, mas construído em um sistema de jogo isométrico. Para os fãs, a mudança de estilo por si só já teve certo impacto.

Uma cena de batalha em primeira pessoa no Avaved

“Às vezes você pode perder de vista a importância de priorizar certas coisas”, disse o engenheiro-chefe de jogo. Gaby Paramo Em entrevista ao Windows Central, ele fala sobre como a equipe planeja revisitar o combate posteriormente no desenvolvimento. “Nós pensamos assim [Avowed] “Foi bom o suficiente e pudemos mostrá-lo como era… Sabíamos que consertaríamos as coisas antes de sermos liberados.”

No entanto, o feedback dos fãs levou o estúdio a fazê-lo Revise as batalhas antes do previsto“Dissemos: ‘Ok, vamos dar uma olhada nisso. É um grande problema. As pessoas estão percebendo isso. Deveríamos aperfeiçoá-lo antes que outros o façam.'”

“Analisamos como apresentá-lo A maneira como o jogador balança a arma E o momento do impacto”, explicou Paramo, que acrescentou que na verdade houve uma estranha desaceleração e começou a se perguntar se havia uma maneira de melhorar a sensação.

O resultado do trabalho deles foi visto no início de junho através do último trailer.