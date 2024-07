Exemplo de Pagani Huayra: design, motor, caixa de câmbio e desempenho

Fruto do trabalho da “Grande Complicações”, divisão da Pagani dedicada a projetos especiais, apresenta uma caixa manual, pela primeira vez neste modelo. Sete marchas colocam no chão a potência do motor Mercedes-AMG V12 de 864 cv

3 de julho – 11h01 – Milão



ele é chamado Exemplo: Pagani Huayra O novo supercarro de San Cesario sul Panaro. Caracteriza-se não só por um design específico, mas também pela presença de um Transmissão manual. que isso Uma vez, um exemplo único. Um carro que nasce da estreita cooperação entre o cliente e o departamento da Pagani dedicado a projetos especiais de “Grande Complexidade”.

Puro prazer de dirigir – O cliente contou a Horacio Pagani e à equipe sua visão e, após um longo processo de engajamento e brainstorming, o Pagani Huayra Epitomie nasceu em um período de nove meses. Depois foram necessários mais 10 meses para projetar o carro. Para maximizar o prazer de dirigir e oferecer ao cliente um supercarro com o mínimo de "filtros" possível, a Pagani criou o primeiro e único Huayra equipado com caixa de câmbio manual. O coração pulsante do Pagani Huayra consiste em Motor V12, capaz de gerar 864 cv a 6.000 rpm a 18 graus Celsius, com 1.100 Nm de torque. Fabricado pela Mercedes Amg conforme especificações da Pagani, o motor V12 superalimentado de 5.980 cc a 60 graus conta com sistema de distribuição que estende o limitador a 6.700 rpm, para proporcionar o melhor desempenho possível. A caixa de câmbio transversal manual de sete velocidades Pagani by Xtrac é combinada com um diferencial controlado eletronicamente e um eixo de transmissão de três braços estilo corrida. O conjunto da embreagem do volante consiste em uma embreagem de três discos de maior diâmetro para máxima transferência de torque.

Qualidades dinâmicas de um supercarro – Os sistemas de suspensão ativa do Pagani Huayra Epitome apresentam uma geometria que reduz o efeito de afundamento durante a aceleração. Além disso, este novo sistema de suspensão apresenta um botão “super macio” no túnel central que pode ser ativado durante a condução off-road para maior conforto. Quando a velocidade ultrapassa os 150 km/h, o sistema de amortecedores regressa ao seu estado normal, graças ao modo de condução selecionado. Também é especificado o sistema de escapamento de seis vias (diluído em titânio), capaz de garantir uma sinfonia sonora de alto nível. Não só isso: as duas portas adicionais na parte inferior ajudam a aumentar a força descendente.

Estilo de sobra – O Huayra Epitome apresenta detalhes estéticos específicos, adaptados à solicitação do cliente. Os formatos do para-choque dianteiro com splitter integrado e do capô apresentam uma nova configuração dos conjuntos de iluminação (quatro elementos montados no capô e duas unidades DRL no para-choque). Também distinto é o capô traseiro com saias laterais alargadas e spoiler integrado.