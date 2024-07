Zenless Zone Zero está disponível a partir de hoje e não poderia faltar um trailer de lançamento

Zenless Zone Zero já está disponível No PC, PS5, iOS e Android, conforme confirmado pelo incrível trailer de lançamento criado por miHoYo para a ocasião de apresentar o cenário e os personagens do interessante RPG gratuito.

No fundo Cenário pós-apocalíptico Como a cidade fortificada de New Eridu representa o último reduto da humanidade, teremos que assumir o controle de guerreiros heróicos capazes de penetrar nos misteriosos Hollows, portais que levaram à destruição do mundo como o conhecemos.

Esses portais permitem visitar mundos dominados e protegidos pelo caos e pela violência Criaturas mutantes poderosas Que estão prontos para nos atacar. Seremos capazes de sobreviver ao ataque e voltar para casa com os recursos necessários para sobreviver?