“Sem abrigos, sem ofensas, a Itália estaria na zona branca” – Corriere.it

Segundo o imunologista, “é injustificado recusar a prevenção da doença de Covid, que obriga a grande maioria dos italianos a sofrer restrições”.

“O vírus não nos dá tempo de convencer os não vacinados, funciona muito rápido”, Sergio Abrignani, imunologista da Universidade Estadual de Milão, não se desvia de sua linha de compromisso. Como a variante Omicron é pressionada com força, a infecção está aumentando mais rapidamente do que o esperado. Enquanto Eles desceram sobre a Alemanha, três semanas após o bloqueio imposto a nenhum Vax.

Vamos começar com os dados.



A porcentagem de trabalhadores em terapia intensiva é um fator chave para mudar a cor das regiões e perturbar a vida de milhões de italianos. Hoje, mais de 80% das famílias não foram vacinadas. Isto não é justo. Se as áreas vão de amarelo a laranja, e espero que não sejam vermelhas, A responsabilidade recai principalmente sobre aqueles que se recusaram a impedir a Covid. Na verdade, eu Dados do College of Health Disseram-nos que uma pessoa de 80 anos não vacinada tinha um risco 85 vezes maior de acabar na terapia intensiva do que uma pessoa vacinada. O risco é 13 vezes maior entre 60 e 79 e 6 vezes maior entre 40 e 59. Ainda queremos falar sobre persuasão? “

A maioria dos 3 milhões de pessoas não vacinadas com mais de 50 anos é motivada não por ideologia, mas por ceticismo. Toda a grama faz um feixe?



O vírus não faz distinção entre ideologia e frequência. Posso entender quem tem dúvidas enquanto não justifico quem está em uma situação tão crítica para o país, após dois anos de pandemia, A certeza alimenta a paranóia: Aqueles que dizem que a vacina altera o DNA e o torna estéril, aqueles que falam de uma conspiração global das grandes empresas farmacêuticas para controlar as pessoas, aqueles que afirmam que os caixões de Bergamo estavam vazios.

Hoje você é inflexível, por quê?



“É aceitável que 9 em cada 10 italianos tenham de pagar o preço pelo comportamento de alguns? Sem falar nos prejuízos econômicos para alguns grupos quando as regiões mudam de cor. O dever de vacinar é uma medida estrita? Covid é muito difícil» .

Adicione mais números.



“Se fôssemos todos vacinados, os leitos ocupados seriam 20-25% dos leitos existentes, então toda a Itália seria branca. Cerca de 3 milhõesDas cerca de 50 pessoas que não foram vacinadas, 1,4 milhão têm mais de 60 anos, o que corresponde a aproximadamente 8% do total da população dessa idade. Uma minoria, porém, enche as operações de recuperação e prepara a vida de 92% dos plantonistas ”.

Até algumas semanas atrás, seus colegas de confiança não disseram que tinham certeza da existência da Omicron Será realizado na Itália e também na África do Sul. em vez de?



“Com este vírus, corremos o risco de ser provados errados no dia seguinte. A Omicron já está queimando. Na Grã-Bretanha, estimou-se que o tempo de duplicação para infecção com a nova variante foi de três dias. É altamente contagioso, embora, felizmente, na grande maioria dos vacinados pareça apresentar sintomas semelhantes aos da gripe. ”

Israel pode recomendar a quarta dose para pessoas com mais de 60 anos de idade imunossuprimidas e profissionais de saúde 4 meses após o último recall. Eles querem antecipar a quinta onda. É o estresse que você deve correr?



Eu não sei seus dados. A terceira dose faz parte do esquema de vacinação clássico usado por décadas, enquanto uma quarta dose deve ser usada quando deve-se observar que 4-5 meses após a vacinação de reforço é reinfectada. Isso pode acontecer com Memória imunológica diminuída e eu ficaria surpreso se isso acontecesse em breve. Ou a alternativa escapa da "velha" vacina e, portanto, uma vacina atualizada deve ser usada.

Na Itália existe outro gênero, o absorvente interno suor. Quando é razoável fazer o teste?



«Em primeiro lugar, se a lei assim o exigir. Então, quando houver sintomas que indiquem uma doença semelhante à Covid. Finalmente, 4-5 dias após o contato com a pessoa positiva e determinando quando o paciente positivo torna-se negativo. Em todos os outros casos, esfregar É um mal-estar ditado pela sensibilidade individual e, às vezes, ansiedade pessoal. Não vamos tirar proveito disso. “