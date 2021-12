O WhatsApp permite que você envie mensagens automáticas: como fazer

No WhatsApp, os usuários também poderão enviar mensagens automáticas. Vamos ver como usar esta função.

O WhatsApp Ainda é o aplicativo de mensagens instantâneas mais usado no mundo hoje, com mais de dois bilhões de usuários ativos. Lá dentro, podemos encontrar vários empregos, com os desenvolvedores do Menlo Park trabalhando constantemente no aplicativo. Além disso, o serviço que você oferece gigante morto Ele contém muitas ferramentas com as quais os usuários não estão familiarizados. Um deles permite que você envie mensagens automaticamente.

Na verdade, seria possível implementá-lo baixando a versão ‘O negócio‘Solicitar. Assim que o download for concluído, uma mensagem automática pode ser enviada indo paraConfigurações“,”Configurações de atividadePor fim, cliqueMensagem de boas-vindasEm seguida, basta mover a alavanca paraempregoe clique emMemorizaAo enviar mensagens automaticamente no app principal, será possível baixar um terceiro app chamado SKEditDisponível gratuitamente na Play Store.

WhatsApp, uma nova atualização para PC: o que está mudando

Sempre há muitas atualizações que incluem O WhatsApp. Mas, desta vez, a atualização mais recente não é sobre a versão móvel, mas sobre o computador. Na verdade, a vovó virá para os dois janelas em ordem de Mac OS. Será possível baixar a versão de teste da Microsoft Store. Além do novo Aplicativo universal do Windows (UWP) O Whatsapp foi totalmente reescrito desde o início. em sua versão Windows 11 Também integra remodelado Efeitos gráficos acrílicos. Com o novo sistema operacional também aumenta a velocidade do aplicativo, que será aberto em menos de um segundo.

a função de desenho, Permitindo que você desenhe em um quadro personalizado e envie o resultado como uma imagem. As notificações serão enviadas mesmo quando o aplicativo for fechado. De acordo com o portão Atualizações Lumia Só faltarão os adesivos, que provavelmente serão adicionados em versões posteriores. Para iOS, o aplicativo atualizado também deve funcionar IPAD. No entanto, no momento, não há informações sobre a data de chegada em Mac Nem no iPad.