A atualização melhora o funcionamento dos jogos PS4 – Nerd4.life

Kurt Margenau, codiretor de The Last of Us Part 2, revelou que em abril a Sony lançou um Atualizar Firmware para DualSense para PS5 O que melhora seu trabalho com Jogos PS4 Em compatibilidade com versões anteriores. Graças a ele, a próxima geração de controladores da Sony melhora o feedback tátil mesmo nos jogos para os quais não foi feito, dando a você uma sensação melhor.

Kurt Margenau só está revelando agora, já que esta diferença agora é perceptível que o último patch do Us 2 versão 1.08 está disponível para download.

O CEO da Naughty Dog explicou via Twitter: “Como muitos de vocês estão namorando TLOU2 no PS5, vocês podem notar que o feedback tátil parece melhor. Isso se deve à atualização do firmware do controlador DualSense em abril passado.”