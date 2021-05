Internet Explorer pronto para sair da web: a data da despedida

Um gigante da web está se preparando para desistir para sempre. Há uma data de despedida do Internet Explorer

Antes do advento do diversificado Google Chrome, Mozilla Firefox e SafariE a navegador de internet Foi amplamente considerado o melhor navegador disponível. Depois de mais de 25 anos de história, a Microsoft deu a triste notícia: em pouco mais de um ano Ele será excluído permanentemente.

O processo de extinção começou de longe, Com suporte interrompido Para outros setores que a casa de Bill Gates ofereceu. No ano passado foi uma virada Microsoft Teams, Nos próximos meses ele estará no ar Microsoft 365 Etc. até chegar Outlook, OneDrive e Office365. Para a finalização do Internet Explorer, há uma data a ser marcada em vermelho no calendário: Em 15 de junho de 2022.

Internet Explorer para saudações, números confirmam falha

Aparentemente, O Internet Explorer já passou do seu dia. Depois de mais de 25 anos em serviço, o navegador doméstico da Microsoft dará as boas-vindas à web 15 de junho de 2022. Há muitos motivos para essa decisão drástica da casa fundada por Bill Gates. Em primeiro lugar, a incompatibilidade do serviço Com as páginas da web mais avançadas, Que usa plug-ins e outros elementos que são muito avançados para o navegador. Então há um arquivo Problema de segurança, O calcanhar de Aquiles do Internet Explorer por um longo tempo.

Para compensar tudo isso, a própria Microsoft lançou o serviço borda, Disponível a partir de julho de 2015 em sua primeira versão. De acordo com o NetMarketShare, ainda é um 5% dos usuários globais permaneceram fiéis Para o navegador mais antigo de todos os tempos. Números que conflitam com a participação de mercado para 90% entre 2003 e 2005 Nasceu em 65% no início de 2009.