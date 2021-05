A Blizzard tem outro jogo em desenvolvimento – Nerd4.life

Não está sozinho Diablo 4, Diablo 2 ressuscitado, Diablo Immortal e Overwatch 2 Em desenvolvimento em Nevasca Atualmente, porque aparentemente está lá também Outros jogos Em implementação, a ser anunciada, por equipes internas da empresa.

Isto foi afirmado por Ion Hazikostas, Diretor de World of Warcraft, que explicou algo sobre o ambiente de negócios atual dentro da Blizzard em um artigo recente da IGN, que investiga um pouco sobre reorganização Um ano para a empresa após a saída de vários jogadores importantes, como Jeff Kaplan, que deixou seu cargo como presidente da Overwatch há algumas semanas.

Hazikostas disse: “Estamos entrando em um momento muito emocionante, as pessoas estão começando a ver o que temos em Diablo 4 e Overwatch 2 e estão todos muito animados com os dois jogos.” “Temos outros projetos em andamento e acho que as pessoas em todo o mundo verão o que estamos fazendo em um piscar de olhos e mal posso esperar para mostrar algo sobre isso”, disse o gerente no relatório do site. na questão.

Embora as frases ainda sejam muito vagas, elas parecem se referir a outros projetos em desenvolvimento além dos títulos já conhecidos, então existem outros jogos. Ainda não anunciado A Blizzard está em andamento, assim como Diablo e Overwatch 2. Portanto, aguardamos mais informações da empresa sobre o que são esses títulos.