Victoria 3 no Xbox Game Pass no Dia 1, Novo Trailer de Estratégia – Nerd4.life

Victoria 3 Foi anunciado ontem durante o evento PDX 2021 e agora vamos ver um arquivo Mostrar trailer Em que o jogo foi apresentado, a terceira parcela de uma série de estrategistas de culto amplamente aclamados, que também será lançado em Xbox Game Pass para todos os computadores.

É um estratégico Centrarera vitoriana, Que trouxe grandes transformações civilizatórias em vários campos, desde as descobertas tecnológicas às inovações em termos sociais e econômicos, como também mencionou Paradoxo no comunicado oficial. Após o anúncio de ontem, vemos também o clipe de apresentação, enquanto mais detalhes podem ser encontrados na prévia do Victoria 3 que foi mostrada nestas páginas nas últimas horas.

“Ferrovias e o telégrafo. Navios a vapor e o nascimento da aviação. Recrutamento em massa, libertação e a campanha pelos direitos das mulheres. A era vitoriana viu uma transformação no mundo por meio de novas tecnologias, novas filosofias e novas formas de trabalhar. Este século turbulento chega para a vida em Victoria 3, um jogo de estratégia fantástico da Paradox Development “Studio”.

Finalmente chegando depois de anos de pedidos da comunidade, Victoria 3 se apresenta como um dos grandes jogos de estratégia mais esperados da marca. É um jogo de simulação de comunidade que ocorre em um momento de grandes mudanças e nos vemos forçados a Gerenciando as necessidades e desejos da população Nacional, e cada grupo terá suas próprias preferências políticas e materiais.

As facções conservadoras podem resistir às reformas políticas enquanto um número crescente de comerciantes e intelectuais pressionam por mais vozes sobre como a nação será governada. Negocie uma ampla gama de commodities em escala global para garantir que as necessidades sejam atendidas, porque se as pessoas estiverem morrendo de fome e sem direitos civis, a revolução começará.

Então vamos ver Características Do jogo: