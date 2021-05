TikTok, tokens mágicos chegam no aplicativo: o que está acontecendo

Alguns ícones “mágicos” apareceram no TikTok graças a alguns usuários: é claro que eles serão capazes de realizar todos os desejos

Tik TokAgora conhecida, é a mídia social por excelência para tornar os vídeos virais. Normalmente, são vídeos de comédia ou frases musicais, mas nem sempre é o caso. Em outros casos, são publicadas informações de outro tipo. Um pouco como o que aconteceu com os ícones Grabovoy, E seu nome é derivado do matemático russo Grigory Petrovich Grabovoy. Este último afirma ser um curandeiro, inventor do sistema de salvação e desenvolvimento. Este fenômeno se espalhou precisamente Tik Tok Alguns explicaram isso Ticktoker.

TikTok e o fenômeno do código mágico

Existem muitos Ticktoker Isso deu lugar ao fenômeno de ícones mágicos na plataforma, incluindo Benedetta Stefanelli. Este último também explicou como funciona. Aparentemente, existem códigos que permitem que você obtenha o que deseja.

“Os códigos Grabovoi nada mais são do que sequências numéricas da mesma frequência que aquilo que você deseja ter”, Ele afirma. Para utilizá-lo, é necessário saber que os vários códigos de bloqueio se anulam e por isso é aconselhável criar um a um, além disso nunca deve ser revogado. Se o símbolo for sobre corpo ou beleza, você deve escrevê-lo em você mesmo.

“Outra forma é ler em voz alta, mas a melhor forma é escrever no papel e colocar o mais próximo que eu quero mostrar. A pessoa que atrai dinheiro, por exemplo, eu coloco na carteira . “. Símbolos que realizam desejos, algo como o melhor gênio da lâmpada.