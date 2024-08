Os jogos PlayStation Plus Extra e Premium estão disponíveis para agosto, então vamos relembrar quais são

Conforme programado, a partir de agora os assinantes do PlayStation Plus Extra e Premium O acesso é possível sem custos adicionais para Novos jogos PS4, PS5 e PS VR2 para agostoque inclui entre outros o jogo The Witcher 3: Wild Hunt e o excelente Cult of the Lamb.

No total estamos falando 15 partidas no total10 do catálogo Extra (ao qual os utilizadores Premium também podem aceder) e os restantes 5 do catálogo Premium, incluindo Clássicos e PS VR2. Ao contrário dos jogos oferecidos no nível Básico, os jogos abaixo estarão disponíveis enquanto permanecerem disponíveis no catálogo do serviço. A duração do jogo é variável, normalmente falamos de pelo menos seis meses, mas em alguns casos raros também é de anos. Resumindo, se você estiver interessado, você deve jogar enquanto tem chance.