A Apple substituirá seu case dentro de um ano, é verdade?

Substituição da caixa da Apple (pianetaculare.it)

As capas são acessórios essenciais para proteger o seu celular. A Apple garante aos usuários a reposição gratuita deste item em alguns casos especiais. Vamos analisar quando isso vai acontecer e quando não será possível explorar tudo. Aqui está o que você precisa saber sobre este tópico específico.

Quem compra um? telefones inteligentes New sabe como é importante proteger tudo. Equipe o aparelho com vidro temperado e um vidro especial cobrirNa verdade, limitará ao máximo os riscos associados a possíveis quedas ou impactos. Os telefones modernos – especialmente os de última geração – têm, na verdade, um custo muito alto. Caberá ao usuário individual estabelecer estratégias válidas de “defesa” contra eventos infelizes e acidentais.

o Iphone Eles são os dispositivos topo de gama maçã Seu custo é muito superior ao custo de um smartphone normal. Os motivos estão relacionados com o excelente desempenho destes telefones e com o facto de pertencerem ao ecossistema “privado” da Apple.

Proteja seu iPhone com uma capaPortanto é essencial. Na verdade, esta capa protetora será aplicada na parte traseira do dispositivo e lhe dará proteção máxima, mas não só. Na verdade, a capa pode ser personalizada e será também um elemento importante do ponto de vista estético e de design. Além disso, segurar o telefone com uma capa na mão garantirá maior aderência ao segurá-lo.

Você sabia que em alguns casos, Apple substituirá a capa gratuitamente? Que é verdade? Nos parágrafos seguintes, fornecer-lhe-emos todas as informações de que dispomos.

Substituição gratuita de capa da Apple: truque ou realidade?

O preço de uma capa para iPhone pode variar entre 40 e 100 euros. Muito dependerá dos materiais utilizados e da estética de cada acessório. Portanto, você certamente ficará feliz em saber que a Apple substituirá este item gratuitamente em alguns casos.

Se você devolver sua capa danificada Dentro de um ano após a compra do seu iPhone Você poderá aproveitar as vantagens da substituição gratuita da Apple.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso.

Detalhes sobre a substituição

A substituição será feita não apenas para possível verificação Defeito de fábricaMas também após avaliação Removendo o anexo. Porém, será necessário guardar o recibo de compra. Muitos usuários relataram esse aspecto.

No entanto, todos os outros danos à cobertura não serão cobertos pela garantia. O desgaste natural do acessório não permitirá que o usuário vá até a loja e aproveite a reposição gratuita deste item. Na verdade, muitos usuários apontam que não acreditam em tudo que está na web.

A capa será substituída gratuitamente pela Apple apenas em muito poucos casos. Se o dano não for devido a defeito de fabricação ou descascamento inexplicável, a Apple não permitirá tudo, mesmo na presença do recibo de compra.