Circle and Search está disponível em mais dispositivos Samsung Galaxy e Google Pixel

Circule e pesquise , um novo recurso de busca visual introduzido pelo Google nos últimos meses, está prestes a se expandir para novos dispositivos. Ele estreou no Galaxy S24/Plus/Ultra e Pixel 8/Pro, expandido para o Pixel 7/Pro no início deste mês e agora está a caminho de:

Quanto ao momento, o Google permaneceu um tanto vago, como sempre. Ele disse que a distribuição havia começado essa semana Para todos os dispositivos acima, exceto Pixel Tablet e Pixel Fold, que indicavam um “em breve” mais geral. É importante notar que a ativação ocorre no lado do servidor, mas é uma boa ideia certificar-se de que você tem disponível a versão mais recente do Google app, da qual Cerchia e Search dependem.

Como de costume, o lançamento será gradual e provavelmente levará alguns dias/semanas, no máximo. Contudo, é interessante notar Continua a ser um “acordo de mão dupla” – Em todo o ecossistema de fabricantes e dispositivos Android, as únicas empresas que têm acesso à função são a Samsung e o próprio Google.

Enquanto isso, o Google disse que nas próximas semanas tanto o Circle quanto o Search ganharão a capacidade de fazer isso Tradução de conteúdo em destaque. Assim que o modo for ativado, um botão com o ícone de tradução usual aparecerá próximo à barra de pesquisa na parte inferior (veja a imagem acima). A tradução será instantânea e substituirá o texto da imagem original, para preservar o máximo de contexto possível.