Alfa Romeo Milano, um novo teaser do B-SUV antes do show

O B-SUV será um modelo muito importante para a Alfa Romeo porque entrará num segmento que hoje não existe. Além do trem de força 100% elétrico, o novo carro também será equipado com outro Acionamento híbrido .

Resta cada vez menos até o momento Conheça o novo Alfa Romeo Milano B-SUV que também será oferecido com motor 100% elétrico. 10 de abril Como sabemos, a montadora irá apresentar oficialmente este novo modelo. Para chamar a atenção para o evento de lançamento, a Alfa Romeo partilhou uma imagem Novo teaser O que você vê Perfil do veículo . Por curiosidade, ao fundo podemos notar um mapa da cidade de Milão.

O que nós sabemos?

Já sabemos algumas coisas sobre o novo Milano, graças ao facto de o fabricante automóvel ter partilhado algumas imagens do carro, que claramente ainda está camuflado. O B-SUV terá muito em comum com o Jeep Avenger e o novo Fiat 600. A transmissão elétrica deverá ser a mesma e é sempre uma unidade de 115 kW (156 cv) suportada por uma bateria de 54 kWh com autonomia de cerca de 400 km.

A Alfa Romeo já anunciou que tem trabalhado arduamente para proporcionar aos clientes a experiência de condução que costuma oferecer em todos os seus modelos. O objetivo dos técnicos é exibir.”Dinâmica de condução inconfundível graças à direção extremamente direta e precisa que garante curvas rápidas com alto nível de estabilidade“.