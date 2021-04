Voltar, revise. O primeiro verdadeiro jogo da próxima geração para PS5

Voltar não é apenas um jogo. É um jogo muito aguardado, principalmente por um determinado tipo de público. Público de grandes eventos, fiéis a um determinado gênero, que logo perceberam as qualidades deste título desde as primeiras telas e desde os primeiros trailers.

Returnal avisa imediatamente o jogador: “… quer ser uma experiência difícil”

Returnal é um exclusivo do PlayStation 5, no entanto Também é algo mais. Para a Sony, é uma declaração verdadeira. Uma maneira muito tangível de resumir essa afirmação, “Para jogadoresQual aqui gostaria de mudar para “,”Para jogadores reaisPor que uma declaração? Já que Returnal está entre os primeiros títulos de peso a serem lançados exclusivamente para PS5 – o primeiro foi um remake de Demon’s Souls – e é ao mesmo tempo o segundo que pertence a um dos gêneros mais difíceis de todos os tempos: – chamado rougelike (Ou seja, inclui a mecânica do videogame vigarista A partir dos anos oitenta). Um tipo de jogo que está muito longe dos títulos que podem atrair o público: é muito desafiador e sombrio, opressor e às vezes horroroso.

Além de tudo isso, a Returnal é uma produção em massa. Um jogo projetado especificamente para dizer, pela primeira vez 100%, o que é um PlayStation 5. Não só os gráficos, que definitivamente merecem esta nova geração, mas também o uso excepcional do controlador DualSense, que só perde para o que é visto e percebido no Playroom do Astro. Depois, há o suporte para os fones de ouvido Pulse 3D, que neste caso também explora perfeitamente para mergulhar completamente no ambiente de jogo.

O que Returnal realmente é e por que não se adapta a todos

No início do retorno, vivenciaremos o estágio de colisão da espaçonave Selena, o personagem que interpretaremos no estranho planeta Atropus. Não sabemos nada de seu passado, senão tão pouco que os esporádicos flashbacks em que Selena leva de volta algumas partes da memória.

Já mencionamos a estreita relação do retorno com o tipo roguelike, que fornece a base para duas propriedades básicas: Mapas gerados automaticamente que mudam toda vez e quando você morre, você começa do início. Cada vez que você morre, tudo recomeça, você perde todas as coisas e talvez perde algumas pequenas coisas, como o conhecimento adquirido na interpretação de uma linguagem estranha (Xenóglifos) e algumas armas específicas.

Então, isso é fácil de entender Go é um jogo muito difícil. Tanto que, em uma das primeiras telas que aparecem assim que o jogo é iniciado, o usuário é explicitamente notificado de que se trata de uma experiência.o desafioDesafiador porque há muitos inimigos, e cada um deles tem seu próprio padrão de ataque preciso, consistindo em padrões de balas leves que chegam de todos os lados.

No estágio mais entusiasmado, O rendimento se transforma em um verdadeiro inferno de chumbo, organizado em geometrias aninhadas, criando uma grade onde você tem que se mover sutilmente., Como eles fizeram na década de 1980 como os atiradores de 1942.

História, localização e emaranhamento com o acaso

A verdadeira habilidade de Housemarque, no entanto, era incorporar dois mecanismos de movimento: começar do zero a cada vez e projetar o atirador em um contexto aéreo que apresentava um enredo muito claro. Selena, morrendo após a morte, trará consigo a consciência do que descobriu e da existência de outras cópias de si mesma que já morreram. Cadáveres que poderão ser encontrados ao longo do caminho ajudarão a reconstruir partes da história.

Conforme Selena progride reconstruindo as vicissitudes dos seres vivos, seres superiores no planeta que foram massacrados por inimigos desconhecidos, encontrarão demônios do passado e reconstruirão suas histórias pessoais.

De vez em quando, você encontrará pedaços do passado de Selena no planeta estranho, tão fora de contexto quanto na tradição dos melhores filmes de ficção científica.

O cenário, escuro e opressor, assim como o mapa, composto de salas trancadas e portais que desenvolvem muitos caminhos, vão lembrar os idosos da trilogia Metroid no Gamecube. Mesmo nesse caso, falava-se de aventura em primeira pessoa e mapas desenvolvidos da mesma maneira, mesmo que a geração aleatória de mapas em Returnal estivesse faltando.

No entanto, a aleatoriedade do mapa é a verdadeira obra-prima do desenvolvedor, que foi capaz de criar um sistema de geração aleatória que dá vida a mapas totalmente confiáveis ​​todas as vezes.. Não apenas as salas estão se misturando de maneiras diferentes, mas também foram desenvolvidas estruturas completamente diferentes, tanto na horizontal quanto na vertical.

Por fim, é impressionante a forma como o jogo gerencia a criação de novos ambientes a cada vez, que ainda é totalmente utilizável a partir do nível de desenvolvimento que o jogador atingiu naquele momento e pelo contrário impede o acesso a certas plataformas ou sites que ele não deveria. capaz de acessar. a ela

Finalmente, existe um sistema complexo de desenvolvimento de personagem, traje e armamento. Um sistema de crescimento baseado em recursos (como o Oboliti) que será usado como moeda de troca para construir ferramentas capazes de atualizar tanto a arma quanto o traje. Às vezes, será possível encontrar alienígenas que você pode anexar ao traje que fornecerá recursos ou atualizações adicionais. Um sistema complexo que permite ao jogador cultivar Selena da forma que preferir. O entrelaçamento dessas opções e habilidades determinará o sucesso (ou não) contra inimigos ou chefes no final do nível.

Os estágios em que Selena reconstrói o passado consciente costumam lembrar

Em suma, quando falamos sobre “Produção em massa“Estávamos nos referindo especificamente a isso: um sistema de jogo complexo, o desenvolvimento do personagem e suas armas, mergulhando em uma trama maravilhosa e em um ambiente que não passa de clichê ou pretensioso.

É realmente o primeiro jogo de última geração da Sony?

Dissemos que Returnal é um dos primeiros programas exclusivos a realmente mostrar a força do carro-chefe da Sony. Mas é realmente assim? Sim, em muitos aspectos: Returnal faz uso excepcional de DualSense e áudio.

No nível técnico, há uma primeira amostra dos gráficos condizentes com esta nova geração. Somente se O que é exibido na tela, que não é pouca coisa, funciona em resolução 4K a 60 quadros por segundo. A fluidez, em um jogo com ritmos tão frenéticos, é tudo e desse ponto de vista o retorno não decepciona em nada. Sem levar em conta o fato de que o desenvolvedor já anunciou uma grande correção na data de publicação que irá melhorar o desempenho e melhorar o setor técnico.

Se a pergunta for diferente, há algo como ‘Retornar é um endereço de partir o coração?Então, precisamos ser mais cuidadosos.

Voltar é um ótimo trabalho do ponto de vista técnico. As configurações são tratadas, coerentes e problemáticas no ponto certo. A vegetação, o design do planeta e os alienígenas dependem muito da imaginação que a melhor literatura de ficção científica ao longo dos anos foi capaz de construir. No entanto, estamos falando de ambientes fechados (na verdade, o ambiente é aberto, mas restrito por seções fechadas), cujo horizonte, quando aberto, é restringido por uma névoa que impede o olhar de se desviar. Os detalhes estão presentes e as texturas são todas perceptíveis, podendo ser facilmente entendidas nas telas publicadas, mas ainda estamos falando de um ambiente de dimensões limitadas e limitadas.

Um dos chefes do Returnal no fim do mundo

Para equilibrar tudo isso, existem os incríveis efeitos de iluminação. Multidões de fotos e faixas de luz preenchem a tela, deixando você sem palavras como se fosse a primeira vez que vimos um show de fogos de artifício.

O mapa de nível 1 de Returnal é uma reminiscência dos Metroids lançados no Gamecube de várias maneiras

Claro: Returnal é um jogo de última geração? Sim, porque o efeito gráfico está aí e funciona com precisão e taxa de quadros que não eram possíveis na geração anterior. Já vimos o melhor? Sim, se for apenas a aparência que você está procurando, provavelmente você terá que procurar em outro lugar.

A verdadeira experiência da próxima geração: DualSense e fones de ouvido de primeira classe

Onde o PlayStation 5 realmente difere da concorrência é definitivamente o setor de periféricos. Finalmente, as promessas da Sony são cumpridas em um jogo que tira total proveito de seus fones de ouvido DualSense e Pulse 3D. As reações táteis do travesseiro irão surpreendê-lo em mais de uma ocasião, pois ele vibra de maneiras diferentes dependendo do que você pisa. O resultado é um sentimento de determinação sem precedentes, pois o travesseiro nos transportará, por exemplo, o inconveniente de ficar em pé sob chuva forte..

Outra grande novidade em DualSense, que também é bem explorada, é o gatilho de dupla ação, que permitirá o acesso Returnal ao tiro secundário, necessário para eliminar os adversários mais difíceis.

A Sony, para a ocasião, também forneceu ao DDAY.it seus fones de ouvido Pulse 3D, que foram devidamente explorados graças a uma colaboração direta com a Housemarque. Os novos fones de ouvido oficiais do PlayStation 5, que iremos testar especificamente, são muito confortáveis ​​e perfeitamente isolados do ambiente externo, mesmo em condições muito barulhentas. Acima de tudo, e mais importante, eles reconstroem o ambiente 3D de uma forma excelente. Com fones de ouvido, você pode distinguir claramente entre a origem das fotos e interagir de acordo, enquanto desfruta de uma imersão que de outra forma seria impossível..

Com a experiência proporcionada por DualSense e Pulse 3D, foi certamente um grande passo em frente na qualidade da experiência que a Returnal pode oferecer e certamente marca um ponto para o Playstation 5 no desafio contínuo do número de ofertas exclusivas por peso.

Trabalho importante que vai deixar os fãs loucos. Para ser avaliado cuidadosamente para aqueles que não estão familiarizados com este tipo

Depois de realizar o exame necessário dos aspectos técnicos e de jogabilidade, o aspecto mais importante ainda não foi abordado, que é se Returnal é ou não um bom jogo e é apreciado pela maioria dos jogadores.

Inicialmente dissemos que o Returnal é um dos primeiros exclusivos de peso Ele insiste que tipo de videogame não é tão popular e atraente. Declaração da Sony que diz algo simples, mas o próprio jogo repetiu nas primeiras telas: Voltar não é para todos, pois às vezes é difícil e frustrante.

É inegável que atingir o chefe final do nível depois de uma hora ou mais de jogo e ter que começar com a cereja do bolo, mapa torto e ferramentas de redefinição pode ser frustrante, e até mesmo frustrante para aqueles que não estão familiarizados com ele. Este tipo de jogos.

O risco de desistir cedo é muito alto se você não souber o que enfrentar. O gênero está, no entanto, cada vez mais popular, como evidenciado pelo sucesso (inesperado para muitos) de títulos como Hades (lançado para PC e Nintendo Switch). Em última análise, a persistência compensa, porque quanto maior a barra de dificuldade, maior a satisfação em dar um pequeno passo à frente.. Morte após a morte Começaremos a entender as engrenagens intrincadas do jogo, dezenas de combinações possíveis de armas e atualizações, uma complexa teia de memórias, flashbacks e pesadelos gerados por um inimigo sombrio.

Returnal é definitivamente um grande título, pois tira o máximo partido do hardware de nova geração (não apenas em termos de gráficos) e leva a experiência de jogo um passo adiante. Mas é bom repetir: Não é um título para todos. Não é um título difícil, mas é divertido, não é uma ação para atingir um nível de cada vez e com certeza progredirá sem muitos obstáculos. Não, o retorno é um desafio. Leva horas, esforço e dedicação. No entanto, por outro lado, você provavelmente trará de volta uma experiência única no panorama dos jogos do PlayStation.