WindTre Unlimited Special com Giga Unlimited por menos de 10,00 € por mês

Há já algum tempo, o lançador WindTre oferece aos seus novos clientes uma extraordinária oferta ilimitada com Easy Pay, através da qual podem receber minutos ilimitados, 200 SMS e gigabytes ilimitados todos os meses. Os conteúdos da oferta revelaram-se particularmente abundantes e, portanto, benéficos para todos os utilizadores que necessitam de uma excelente quantidade de gigabytes mas o custo previsto da renovação, que ascende a € 29,99 por mês, pode virar-lhes o nariz. Então WindTre lança um arquivo Novo WindTre Unlimited SpecialDisponível apenas por 9,99 € mensais.

WindTre Unlimited Special: Esta é a oferta com GB Unlimited por apenas 9,99 € por mês!

O novo preço especial ilimitado do WindTre inclui o custo de renovação Apenas 9,99 € por mês Você tem permissão para receber: minutos ilimitados para todos os números; 200 SMS para todos os números; E giga ilimitado na velocidade máxima disponível.

A ativação, no entanto, é reservada exclusivamente para Clientes de rede fixa WindTre. Apenas usuários que já foram ativados O vento é super fibra Assim, eles têm a oportunidade de aproveitar as vantagens do WindTre Unlimited Special.

Este último pode ser encomendado em um dos vários pontos de venda do gerente. Os clientes interessados ​​deverão indicar, no momento da compra do novo SIM WindTre, a forma de pagamento com que pretendem fazer face às despesas previstas, podendo optar entre: cartão de crédito, conta corrente ou cartão de conta.

O preço inclui serviços adicionais no preço e inclui este Bloqueio automático de serviços premium. Assim, será impossível receber taxas inesperadas ou despesas adicionais.