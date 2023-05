Os fãs de Red Dead Redemption 2 estão descobrindo detalhes “incríveis” anos após seu lançamento

Red Dead Redemption 2 Ainda é um jogo que um grande número de fãs adora e continua a fazê-lo. Encontre guloseimas de todos os tipos Muitos anos após seu lançamento.

Um título da Rockstar ambientado no Velho Oeste (você pode torná-lo seu na Amazônia) sempre teve um lugar especial, principalmente no panorama dos jogos de mundo aberto.

Considerando que um evento Red Dead real (completamente não oficial) está ocorrendo neste verão, isso mostra o quão popular é o jogo.

Agora, como eu também mencionei antes Bíblia dos JogosParece que um fã notou Um detalhe do jogo que foi tão bem feito que ainda hoje surpreendeapós anos de lançamento.

Um jogador particularmente observador identificou outros detalhes impressionantes no mundo aberto Red Dead Redemption 2 Que você pode ter perdido, uma descoberta importante jogo do bicho.

Detalhe interessante: Predadores podem ser vistos voando com suas presas.postar um usuário reddit Zeezuu02, junto com uma foto de um pássaro voando com uma pobre cobra em suas garras.

Outros jogadores também compartilharam momentos incríveis da vida selvagem que testemunharam: “Não é incrível? Eu vi uma águia mergulhar na água e fazer um peixe voar!”.

Oh meu Deus! Detalhes deste jogo incrível»acrescentou o autor do post original.

Enquanto isso, outros apontaram que os pássaros carregando suas presas têm uma função diferente de serem bonitos de se olhar. O usuário Grichardson526 escreveu: Gaviões atiradores carregam cobras Uma boa maneira de obter peles de cobra de 3 estrelas».

Continuando no tema das descobertas, há algumas semanas o jogador Red Dead Redemption 2 Você percebe pequenos detalhes relacionados a cavalos no jogo Após cerca de duas mil horas de jogo.

Mas isso não é tudo: outros fãs encontraram conteúdo cortado do jogo Rockstar que é muito importante para a história principal.

Finalmente, a popularidade RDR2 Aumentou ainda mais nas últimas semanas, mas isso não parece convencer a Rockstar a abandonar a franquia.