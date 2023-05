Pixel 7a, último em disponibilidade, descontinuação e destino: pode ser o último

Google Pixel 7a Data de disponibilidade no mercado. A divisão doméstica do Google anunciou em um tweet que a partir de quinta-feira, 11 de maio, o Google intermediário estará disponível para compra no mercado indiano Flipkart. Daqui para dizer com certeza que o novo smartphone com a letra G nas costas será Disponível para compra em qualquer lugar em 10 ou 11 de maio (dependendo do fuso horário entre o seu país e o evento em Mountain View), mas é totalmente possível.

Como você demonstra entusiasmo sem gritar? Pedido de amizade vindo para @funcionário Em 11 de maio. pic.twitter.com/il6GUx3MmR – Google Índia (Google Índia) 2 de maio de 2023

Enquanto isso, o fluxo de boatos não parou e, para dizer a verdade, nem diminuiu. Muito se sabe sobre o Pixel 7a, quase tudo, e para completar o quadro existem alguns Imagens de frente e verso do pacote de vendas. A superfície traseira da caixa é particularmente interessante, tem mais algumas pistas do que a superfície traseira que, graças a rumores, não passa de um mistério. Atrás dele lemos que fornecido com o Pixel 7a novamente não haverá fonte de alimentação, mas apenas um cabo de carregamento USB-C, extrator de SIM e adaptador para transferência de dados de outro smartphone. Falta, como no Pixel 6a, o Conectividade 5G mmWave: É uma notícia que nos afeta marginalmente ao contrário dos americanos na América, porque aqui a tecnologia mmWave ainda não começou.

A série Pixel ‘a’ pode não receber a onda 5G, não por capricho do Google, mas porque, de acordo com o insider Yogesh Brar. O Pixel 7a será um close-up. Sua decisão é bastante clara: “Com o salto em termos de especificações técnicas e preço ($ 50, ed.) que o Pixel 7a deu, certamente não haverá um Pixel 8a.” Em essência, é ideia de Brar, A um preço próximo ao do carro-chefe “pequeno” Alguns meses após o lançamento e As especificações técnicas são igualmente próximascadeia “a” Ele não tem mais espaço dentro do escopo e mercado que era antes. READ PlayStation, um novo console portátil chegando? Sugerido por Tom Henderson

Parece que a série Pixel a está chegando ao fim. Com especificações e preço tão altos no Pixel 7a, certamente não haverá nenhum 8a chegando. O Google provavelmente se limitará aos modelos vanilla e Pro, juntamente com um dobrável no futuro. Algo semelhante pode acontecer com a Samsung – Yogesh Brar (heitsyogesh) 1º de maio de 2023

A lógica “mantém-se”, será preciso ver se a Google é da mesma opinião e sobretudo, se for, se as vendas do Pixel 7a obrigarão os executivos a mudar de opinião. De qualquer forma por dentro é Google provavelmente seguirá o exemplo da Samsungabandonando o intermediário (Galaxy FE em Seul, Pixel aa Mountain View) para focar nos topos de gama e no desafio de um smartphone dobrável (também neste caso já sabemos tudo).

GOOGLE PIXEL 7A – O QUE SABEMOS AGORA