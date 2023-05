Marvel’s Midnight Suns: data de lançamento para PS4 e Xbox One, versão para Nintendo Switch cancelada

A 2K e a Marvel Entertainment anunciaram hoje o lançamento de Versões PS4 e Xbox One para Meia-Noite da Marvel Está marcado para 11 de maio de 2023. Ambos serão apenas digitais com todos os quatro DLCs já disponíveis para compra. Ao invés disso A versão do Nintendo Switch foi cancelada Final, sem fornecer explicações especiais sobre esta decisão.

Também agendado para lançamento em 11 de maio tempestade de sanguea quarta e última expansão do jogo após o lançamento, da qual você pode ver o teaser trailer no inicializador abaixo.

Como no DLC Midnight Suns anterior da Marvel, os jogadores em Bloodstorm também poderão assumir três novas missões e recrutar três de suas fileiras. é claro que é sobre Tempestade, que está pronto para liberar a fúria dos elementos em seus oponentes. Vamos ler o resumo deste personagem:

Tempestade, nome real de Ororo Monroe, geralmente considerada uma das mutantes mais poderosas do planeta, ficou órfã ainda jovem e foi acolhida pela sacerdotisa da aldeia, a caminho da casa de sua mãe no Quênia. estava sofrendo com a seca, Ororo usou Seus poderes recém-despertados para convocar a chuva necessária para salvar sua família.”

Anos depois, quando se espalhou a notícia de sua habilidade de controlar o tempo, Ororo foi recrutada para os XMen por Charles Xavier e assumiu o nome de Tempestade. Mais tarde, ela liderou os X-Men, usando suas habilidades mutantes para ajudar as pessoas ao redor do mundo. Enquanto procurava para uma criança mutante ameaçadora Extinta na cidade de Nova York com Wolverine, Storm encontra Magic, que a encoraja a se juntar ao Midnight Suns em Bloodstorm.