Xbox e Activision: O CMA também bloqueou a aquisição pelos próximos 10 anos

Do documento final que você publicou cm de extensão dia britânicoAquisição da Activision Blizzard pela Microsoft Surge um detalhe interessante que pode ter escapado na primeira visualização: bloqueio de estrada imposta pelo antitruste do Reino Unido tem validade de dez anos, ou seja, o processo ainda ficará vedado por i os próximos dez anos.

Um usuário regular do Idas, um usuário do ResetEra que acompanhou o desenvolvimento da aquisição da Activision Blizzard desde o início, publicou um relatório detalhado sobre o documento final publicado pelo CMA, do qual também emergiu este importante detalhe: A proibição proíbe a aquisição e impede que as duas partes tentem uma transação semelhante de sim a período prolongado.

“Nossa prática padrão é evitar futuras aquisições entre as partes interessadas nos próximos 10 anos, na ausência de qualquer mudança nas circunstâncias.” Obviamente, isso ainda está no caminho potencial que o pedido poderia seguir gravidade Para o CAT já implementado pela Microsoft e Activision Blizzard, mas se isso não tiver um resultado positivo, o julgamento do CMA sobre o processo permanecerá inalterado pelos próximos dez anos.

A análise efectuada pelo Idas tem então em conta muitos outros aspectos dos documentos, dos quais resulta claro que a Autoridade do Mercado de Capitais se tem centrado sobretudo nos supostos riscos associados à jogos na nuvem. Na prática, no entanto, o antitruste da Grã-Bretanha parece ser o proponente mais entusiasmado de um futuro brilhante para os jogos em nuvem, uma vez que tanto a Microsoft quanto as outras partes em questão não parecem convencidas de uma grande expansão no setor.

De fato, a Redmond House informou que a nuvem é usada principalmente para testes de jogos, aguardando o download dos jogos, e que o maior poder computacional dos dispositivos móveis no futuro pode levar os usuários a preferir usar jogos localmente em vez de streaming, mas o A CMA manteve-se firme em sua crença de que os jogos A nuvem representa um Mercado em rápido crescimento Nos próximos anos, a Microsoft desempenhará um papel importante neste campo. Este motivo é essencialmente a base para a proibição da aquisição da Activision Blizzard, como vimos.