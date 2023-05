WhatsApp, o truque que muda a vida de muita gente: uma verdadeira salvação

Você nem imagina como esse truque do WhatsApp é útil, ele mudou a vida de muitas pessoas.

nós usamos Whatsapp Conversar com nossos filhos, com nossos pais idosos, com os professores da escola. Em suma, podemos dizer com segurança que passamos muitas horas do nosso dia no aplicativo verde que todos tanto amam. Podemos fazer videochamadas, chats em grupo e enviar emojis para responder de forma brincalhona. Tudo é muito simples e intuitivo, mas às vezes você pode acabar confuso situações desagradáveis.

A que estamos nos referindo? Bem, você já esteve em uma conversa por tempo suficiente, com uma pessoa ou talvez em um grupo? Essas conversas intermináveis ​​que, no entanto, consistem em mensagens mais ou menos longas contendo conceitos Importante para nós. Ninguém quer perder informações importantes. Às vezes, pode ser uma senha, um PIN ou uma data que precisa ser lembrada.

O truque ‘legal’ do WhatsApp que mudou a vida de milhões de pessoas: em que consiste

Ninguém quer perder informações importantes. Provavelmente, em uma conversa de negócios, o chefe disse que o dia X seria feriado para todos. Ou, quem sabe por quê, os escritórios abrirão às 10h em vez das 9h. Bom. Se você continuar conversando com centenas, senão milhares de mensagens, essas informações serão deixadas para trás e muitos poderão perdê-las. Aqui, é aqui que você entra em jogo trabalho Mais útil que o whatsapp: “mensagens importantes”.

Para salvar uma mensagem importante: Vá para o WhatsApp, abra o chat que mais lhe interessa, toque e segure a mensagem que você não quer que desapareça e que você precisa e toque na estrela. Esta mensagem foi salva. Você o encontrará novamente acessando o ícone de três pontos (no Android) ou no item configurações Canto inferior direito (Ios): Procure o item “Mensagens importantes” e lá estará esperando por você. Dessa forma, suas informações estarão sempre ao seu alcance e nada escapará de você. Uma maneira realmente incomum, você não acha?

E se eu excluir mensagens?

Não entrar em pânico. lá Solução Para isso também. Se você excluiu e fez backup das mensagens, ainda pode restaurá-las. Vamos ver como fazer isso.

no android: Verifique se você fez backups de bate-papos. Clique nos três pontos no canto superior direito, Configurações, Bate-papo, Backup de bate-papo. Caso contrário, você precisará se ajudar com outros aplicativos. Se você fez, então continue. para recuperar mensagens, Desinstalar o aplicativo WhatsApp e reinstale-o imediatamente depois disso. Inicie o aplicativo, verifique o número e, quando solicitado, prossiga para restaurar seus bate-papos e arquivos multimídia.

em iPhones: como sempre, certifique-se de fazer um backup. Configurações, bate-papos, backup de bate-papo. Se isso for feito, então está tudo bem, vá em frente. Desinstale e reinstale o Whatsapp. Em seguida, verifique o número e toque na opção Restaurar histórico de bate-papo. Se você não fez backup, pode tentar outros aplicativos, por exemplo Dr. Telefoneque custa 59 euros.