Immortals Fenyx Rising: The Lost Gods, terceira e última análise DLC

No último fim de semana, em tempo recorde, o terceiro e último DLC de Immortals Fenyx Rising também apareceu em PCs e consoles, em um esforço para fazer o que outros não tiveram sucesso: a diferença. Vamos descobrir como estar em nossa área Immortals Fenyx Rising: The Lost Gods review .

Um novo herói

Fénix Ela agora é uma deusa em todos os aspectos e isso traz consigo fardos e honras. Sentar à mesa de Zeus e seus companheiros é definitivamente um privilégio extraordinário, especialmente depois que eles conquistaram este lugar com sua habilidade. Apesar dos esforços para manter a coesão, muitas outras divindades decidiram fazê-lo Abandone o rei do Olimpo E lá ele se refugiou nas ilhas que o próprio Dédalo construiu. Esta ação empurrou o mundo à beira do abismo, enquanto controla desastres naturais e situações que destroem pessoas e destroem o equilíbrio das coisas.

Phoenix gostaria de intervir, mas seu novo status a impede de forçá-la a não atacar outras divindades. Então ele decidiu escolher um herói humano, alguém que ainda era leal, e fez a escolha pelo pobre Ash. Uma mudança de perspectiva nos leva de volta à situação que a própria Phoenix experimentou no início desta longa peregrinação.

Até os tons permanecem os mesmos: estamos de volta ao tema mais leve do original e as cores sérias do conteúdo oriental para download estão um pouco abandonadas. Infelizmente A narração não se destaca Never Fly, que são precisamente as poucas cenas de “The Life of the Pantheon” que dão todos os sorrisos e momentos engraçados em Cinco ou seis horas Necessário para completar a campanha. No geral, no entanto, estamos satisfeitos, especialmente devido ao conteúdo em que concentra todo o seu poder JogarMude o que já sabíamos, mantendo certos princípios constantes.