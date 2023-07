Whatsapp, novidades para stickers: atualize com força

Aí vem uma novidade importante e muito interessante para os usuários do WhatsApp em relação aos stickers: aqui estão os detalhes, o que muda e o que você precisa saber.

Não deixa de surpreender seus muitos fãs WhatsApp, a conhecida e amada plataforma de mensagens instantâneas que neste caso em particular apresenta uma atualização adequada em relação aos adesivos: aqui estão os detalhes da novidade.

quando se trata de b Whatsapp Denota um marco absoluto no mundo das mensagens instantâneas. O sucesso e a disseminação também se devem às atualizações contínuas dos desenvolvedores que visam resolver quaisquer bugs, modificar funções existentes e adicionar outras esperadas. Neste caso, a avó está associada a WhatsApp Beta para Android, Versão 2.23.14.16, uma atualização especificamente relacionada a adesivos.

A introdução da capacidade de compartilhar figurinhas data de 2018 e é uma maneira diferente de se comunicar com seus contatos. Com o tempo, essa funcionalidade foi posteriormente aprimorada, até hoje com a última novidade, foi liberada para alguns testadores beta como parte da atualização mencionada que introduz Funcionalidade de pesquisa de etiquetas.

Novidades do WhatsApp O que muda nos stickers com a atualização beta do app de mensagens

Então o importante é a novidade associada WhatsApp detalhado para adesivosAtualização beta 14.16 do app Android, em nome de maior praticidade e facilidade de uso.

De fato, como explicam os especialistas WABetaInfo, Referindo-se ao que é mostrado na captura de tela, acima do teclado, você pode ver a nova aparência da barra de adesivos. É precisamente este último que lhe permite destacar-se Todos os adesivos relacionados a emojis são inseridos na barra de bate-papo.

Aqueles que desejam ver se esse recurso está ativado em sua conta podem tentar baixar um pacote de adesivos Cuppy da loja de adesivos integrada. Após feito o download, basta digitar um dos emojis. Depois que o recurso estiver ativado, você poderá ver a nova barra.

Esta não é uma novidade trivial, pois com o crescimento do número de adesivos de fixação, aumenta também a dificuldade de identificar um determinado adesivo entre todos os disponíveis. Graças a esta novidade, será mais fácil e rápido encontrar o adesivo certo para cada contexto.

A atualização em questão está disponível apenas para alguns testadores beta, mas não se preocupe, lemos que ela será lançada para mais usuários em um futuro próximo.