Carta de Condução, já não precisa de guardar o documento: por isso

Por fim, o documento de condução estará disponível em versão digital, através da app Io. O avanço digital permitirá verificações policiais mais rápidas, ao mesmo tempo em que será mais fácil para os motoristas terem sempre os documentos em mãos.

De uma perspectiva maior do que nunca Digitalização e modernizaçãoA Comissão Europeia apresentou uma série de propostas destinadas a Regras atualizadas da carteira de motorista. Isso, como mencionado, vai virar digital Será válido em todos os estados membros da UE.

Portanto, é um documento que pode ser usado pelos mesmos motivos atuais, Carta de condução e reconhecimentomas terá a principal e inovadora vantagem de deixar de ser apenas em papel.

A licença será armazenada e disponibilizada através aplicativo ioo aplicativo que atua como um ponto de acesso centralizado para serviços públicos digitais O que foi muito útil durante a cobiça para solicitar várias recompensas do governo e o passe verde.

O acesso ao aplicativo e conteúdo e serviços associados, incluindo uma carteira de habilitação digital e outros documentos no aplicativo do governo, será feito normalmente via Velocidade ou CieCartão de identidade eletrônico. Para pessoas menos familiarizadas com a tecnologia, continua sendo uma possibilidade Imprimir a licença E mantenha-o como hoje em sua carteira ou bolsa.

Carteira de habilitação digital: o que muda?

O governo anunciou que a data prevista para licença digital E este ano; No entanto, não há requisitos formais estipulados por lei, portanto, quaisquer atrasos são possíveis e esperados. Em todo o caso, o caminho para a carta de condução digital parece ter sido traçado, também dado o caminho traçado a nível europeu.

com advento licença digital Haverá muitos benefícios que podem ser reivindicados por cidadãos e órgãos de supervisão estabelecidos. outra vez Alta segurança de dados Ao cidadão pelo facto de ser possível aceder ao documento de condução apenas através do sistema de autenticação Velocidade ou Cie; outra vez Verificação fácil pelas autoridades Tão competente, simplesmente por enquadrar Código QR No smartphone do condutor, este poderá obter informações sobre o estado da carta e o perfil do seu titular; Além disso, com as notificações, a carteira de habilitação pode ser digital Atualizado em tempo real.

uma ideia licença digital Talvez Repercussões a longo prazo: por exemplo, permitir ou nãoChegar às cabines de pedágio na rodovia Para determinadas faixas etárias ou para condutores principiantes, ou para poder prevenirAcesso ao compartilhamento de carros Para pessoas com licença vencida, suspensa ou revogada.