Pessoa 4: Golden, a crítica

Se é verdade que os gráficos já estão datados, então o que Persona 4 não consegue com Polygonal, o faz com designs de beleza sem limites e, de fato, atemporais. A trilha sonora também é básica: não queremos uma trilha sonora bonita de Persona 5, mas daqui o toque de Shoiji Meguro é essencial, combinando perfeitamente com o estilo visual do qual ele não pode mais se separar. Um golpe de misericórdia é dado pelo elenco e pelo cenário: em comparação com a sequência chamativa, Persona 4 é muito mais íntimo e caloroso e, uma vez concluído, se entrelaça com nossas memórias pessoais como se aquele ano tivesse passado na pequena cidade de Inaba, que é o pano de fundo dos acontecimentos que são contados no jogo, já testamos.

assassino em série



Persona 4: Golden: O ponto focal do jogo é, como sempre, a escola que os heróis frequentam

Existem jogos com um certo charme, e às vezes bônus invisíveis que são criados sem querer por uma equipe particularmente inspiradora. Persona 4 é sem dúvida um desses jogos. Se com Persona 3, que também chegou a estas terras nos dias de hoje, a equipe de desenvolvimento reinventou a série para modernizá-la, então Persona 4 é o capítulo que a Atlus usou para aperfeiçoá-la. Aqui você encontrará todas as características que tornaram o Persona 5 ótimo: laços sociais que transformam amizades em novas experiências e poderes, combate por turnos rápido e divertido, um tom de fundo suave e, claro, aquele outro mefistofélico quando inspirado no mais sombrio de David Lynch, junto com mais música pop xintoísta, você nos levará em uma trilha Um serial killer ameaça a cidade.

O guardião do mundo paralelo de Persona 4, acessado pela TV, é como sempre o magrelo Igor, um dos poucos personagens que está presente em todos os jogos da série. O mascote oficial do jogo, o personagem que você encontrará no lugar de Morgana do Capítulo 5, é o adorável e irresistível Teddy. Mas, no geral, é realmente difícil encontrar um personagem que não seja de altíssimo nível: do protagonista ao rabugento Kanji Tatsumi, passando por todas as garotas do grupo, mas sem esquecer da fofa Nanako (que agora vai repetir “ Dias Totti especialmente desde junho! ), o de Persona 4 é tão diverso quanto seu elenco unido.

O elenco, porém, também não pode acabar conosco. inaba, esta cidade rural que foi atingida pela mesma crise econômica que desertou muitas cidades locais, onde os jovens estão tão ocupados sonhando com capitais distantes que não entendem o quão importante é o que está desaparecendo lentamente ao seu redor: o pequeno templo igualmente pequenas e antigas lendas, o distinto rio onde se pode pescar e claro a praia Shichiri, a praia que se propõe aqui na versão dourada será o pano de fundo para emocionantes viagens de moto de verão que levarão os heróis até à idade adulta. Como todas as pessoas, o quarto também A história da maioridadedistribuído por apenas um ano, no final, provará ser o mais importante de uma vida.

Os apartamentos Dojima deixarão a cidade muito mais quente, para onde o herói se mudará no início do jogo, depois que seus pais partiram em uma longa viagem de negócios longe do Japão. Embora menor e menos elaborado que o sótão do Café Leblanc, nosso refúgio em pessoa 4 é bem mais acolhedor, quase um verdadeiro ninho que nos abriga de Crimes cada vez mais hediondos isso ameaçaria a credulidade da cidade. Por fim, aqui estamos diante da Yasugami High School que, via de regra, atuará como a cola que unirá os heróis em um time indomável de lutadores.