Esta GPU é a nova rainha do mercado: custa pouco e é muito potente

No sempre lotado mercado de GPU, esta placa gráfica ocupa o primeiro lugar: também é poderosa e acessível.

A pandemia de Covid não apenas impediu que a nova geração de consoles se espalhasse tão rapidamente quanto seus antecessores, mas também impediu que os usuários de PC desejassem atualizar seu hardware para poder jogar os videogames mais recentes com o melhor de suas habilidades. Nesse caso, além da escassez de estoque e da especulação, houve um terceiro fator que impossibilitou a compra da GPU pelo preço normal: Mineração de bitcoin.

Na verdade, há muitos anos que as GPUs têm sido utilizadas para esse fim Crie riqueza virtualO que levou a um enorme crescimento da demanda, à escassez de estoques no mercado e à especulação desenfreada sobre o preço de venda. Há cerca de um ano, a situação voltou ao normal e hoje as placas gráficas voltaram aos preços normais.

O retorno à normalidade levou os proprietários de PC a fazerem aquela atualização que vêm adiando há tanto tempo e isso Este fenômeno também pode ser encontrado nos dados do Steam A partir do mês passado, a nova unidade de processamento gráfico apareceu entre as utilizadas pelos usuários da histórica plataforma de jogos.

Esta GPU domina o mercado, é poderosa e acessível também

Se estamos falando apenas de força bruta de hardware, RTX 4090 é o mais poderoso, seguida de perto pela RTX 3090 Ti e RTX 4080. São placas de vídeo que permitem configuração de alto nível e capacidade de rodar os videogames mais recentes com resolução 4K e 120 quadros por segundo. Estamos também a falar de GPUs cujo custo de mercado ultrapassa os 1000 euros (em algumas versões até 2000) e, portanto, não são acessíveis a todos.

Aquele que domina o mercado Steam em setembro é, na verdade, o RTX 3060. Nível básico para a última geração de GPUs O que, no entanto, garante maior poder computacional do que o PS5 e Xbox Series X (cujas GPUs são semelhantes às do RTX 2070). Pela primeira vez em muito tempo, a antiga GTX 1065 (que ainda ocupa o segundo lugar em popularidade) foi substituída por uma nova placa em termos de popularidade entre os usuários do Steam.

Esses dados indicam que muitos usuários de PC atualizaram para poder jogar videogames de última geração sem restrições e que a maioria dos usuários de PC para jogos estão finalmente entrando na geração atual. Esta mudança deve-se ao preço mais baixo da RTX 3060 que já pode ser adquirida por cerca de 300 euros (a versão mais potente, a Ti, custa cerca de 80 euros a mais).