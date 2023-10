Senua’s Saga: Hellblade 2, um vídeo mostrando uma sessão de maquiagem de sete horas

Senua’s Saga: Hellblade 2 será lançado no próximo ano, e a sensação é de que Ninja Theory quer nos acompanhar nessa jornada. Documente-o constantemente Com uma série de vídeos detalhados.

Isso foi necessário para que os maquiadores e estilistas contratados pela equipe preparassem Melina Jurgens Durante as filmagens da sessão de captura da performance, ela estendeu os cabelos, envolveu-os em um vestido de guerreiro e “borrou” a pele de diversas maneiras para recriar a personagem e suas idiossincrasias estéticas.

Saga Senua: Hellblade 2 Utiliza técnicas avançadas para renderizar personagens, mas antes de todos os materiais serem digitalizados é necessário criá-los manualmente e vídeo Publicado pela Ninja Theory documenta esse longo e difícil progresso com Uma sessão de maquiagem de sete horas .

Um projeto verdadeiramente ambicioso

Senua’s Saga: Hellblade 2 foi anunciado em dezembro de 2019 e provavelmente está em fase de lançamento Estágios iniciais de desenvolvimento Quando foi revelado ao público, no palco do The Game Awards: a Microsoft precisava claramente comunicar o valor que a aquisição da Ninja Theory lhe garantiu.

Mas graças ao longo período da pandemia, esta estratégia prolongou significativamente o prazo, obrigando os usuários do Xbox a esperar muito por um projeto que parece realmente ambicioso e que certamente poderia representar um primeiro passo importante para a empresa de Redmond no território. Uma experiência profunda para um jogador.