Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio 2024, a versão exclusiva em carbono aparece pela primeira vez

Alfa Romeo Apresenta uma novidade muito interessante para o mercado norte-americano: Giulia Quadrifoglio Edição Carbono 2024 E a Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition 2024. Estas edições limitadas, concebidas exclusivamente para América do NorteÉ a expressão clara do carisma italiano combinado com uma experiência de condução incomparável. Larry DominickO presidente da Alfa Romeo América do Norte disse: “Estamos oferecendo aos nossos clientes norte-americanos um nível de personalização ainda maior com esta nova versão em carbono. Esta edição limitada reforça a paixão pela marca Arese ao combinar o design impecável com o desempenho incomparável dos nossos modelos Quadrifoglio.“.

Design exterior e interior





Partes externas de Novos Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition Tem um visual ousado e sofisticado. Elementos em fibra de carbono, como grade em V, capas dos espelhos retrovisores externos, detalhes dourados, emblemas pretos, rodas escuras de 19 polegadas no Giulia e 21 polegadas no Stelvio, além de soleiras laterais em carbono e quadro exclusivo. O teto de carbono exposto do Giulia eleva a aura de ambos os modelos. O interior corresponde às expectativas. Cockpit orientado para o piloto, reforçado com Bancos esportivos em couro vermelho (uma novidade para a versão Quadrifoglio, normalmente disponível apenas na cor preta) e detalhes em fibra de carbono adornam o painel, as portas e o console central. Não faltam tecnologias de assistência ao motorista, incluindo assistência em rodovias, reconhecimento de sinais de trânsito e sensores ativos de ponto cego, além de um sistema de som Harman Kardon de alta qualidade.

Sob o capô está um motor BITURBO V6 com 510 cv





Sob o capô, ambosAlfa Romeo Giulia Quadrifoglio Edição Carbono 2024 queAlfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Edição Carbono 2024 Possui o motor mais potente já produzido pela montadora Arese: um Motor V6 biturbo de 2,9 litros Com 510 cavalos de potência e 600 Nm de torque máximo. Então, esta não é a versão de 520 cv. Este trem de força está emparelhado com Transmissão automática de 8 velocidades E o sistema de tração integral Q4, que garante velocidade máxima de 283 km/h para o Stelvio e 307 km/h para o Giulia. Estas versões também partilham a dinâmica de condução dinâmica típica do Biscione e estão equipadas de série com Suspensão adaptativa AlphaQue se adapta rapidamente às condições da estrada.

A partir de 80.488€ (em stock)