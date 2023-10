Cyberpunk 2077: Mais de US$ 120 milhões foram gastos para reabilitar o jogo

Dadas as demonstrações financeiras recentemente divulgadas CD Projeto Vermelhoo impressionante fato da equipe ter aparecido Gastou mais de US$ 120 milhões para Reabilitação do jogo e da reputação Para toda a empresa com um relançamento geral, incluindo o lançamento da nova expansão Phantom Liberty.

Como mencionado anteriormente, só o desenvolvimento da expansão exigiu US$ 63 milhões, mais outros US$ 21 milhões para marketing, perfazendo um total de US$ 84 milhões apenas para a expansão, que também vendeu 3 milhões de cópias no lançamento, mas tem sido um processo que já percorreu um longo caminho. . Além do simples lançamento de conteúdo para download (DLC).

depois Lançamento desastroso Depois do Cyberpunk 2077, toda a reputação do CD Projekt RED estava em jogo, e não apenas um dos projetos que mais fez barulho na história dos videogames. O estado desastroso dos lançamentos das consolas da geração anterior, aliado a inúmeros problemas técnicos e deficiências que marcaram o jogo no geral face ao prometido, levaram a um lançamento dominado pela polémica.

Em poucos dias, testemunhamos um caos de pedidos de reembolso e também Remoção Jogo total da PlayStation Store, onde a Sony ficou algo surpreendida com a política de reembolso que a equipa polaca implementou de imediato.