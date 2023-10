Gothic II Complete Classic anunciado para Nintendo Switch: data de lançamento, preço e trailer

THQ Nordic anunciou Gothic II Clássico Completo para Nintendo Switch. O lançamento está previsto para 29 de novembro Ao preço de 29,99 euros. O lançamento físico será vendido exclusivamente na loja THQ Nordic.

lá Descrição oficial Diz: “A aclamada sequência do clássico RPG de culto. Siga a história do Nameless Hero em Gothic II Complete Classic, a sequência premiada que melhora seu antecessor em todos os sentidos. Experimente agora pela primeira vez no Nintendo Switch Gothic II Complete Classic combina a emoção do complemento Gothic II e Night of the Raven pela primeira vez no console. Você quebrou a barreira mágica e libertou os prisioneiros do Vale das Minas. Agora, ex-criminosos da floresta e das montanhas estão causando problemas na capital Khornes. A milícia da cidade está indefesa devido ao seu baixo efetivo fora da cidade, todos estão indefesos contra ataques de bandidos.”