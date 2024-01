Ótima notícia para quem possui esta marca de celulares: uma surpresa grátis para você

Você possui esse tipo de smartphone? Então considere-se realmente sortudo: uma surpresa completamente inesperada está para chegar.

Os telefones celulares são constantemente atualizados. Isso acontece porque é muito importante manter uma certa tendência positiva de desempenho. Eles precisam de melhorias contínuas em todos os sentidos. Afinal, os aspectos de software e hardware não podem ser negligenciados. E agora uma marca popular de smartphones está prestes a fazer exatamente isso Receba uma atualização tão interessante quanto inesperada.

Notícias relacionadas aos smartphones e suas tecnologias estão sempre em pauta e é difícil acompanhar as atualizações. Então, desta vez vamos te dar uma ajudinha para se orientar neste setor.

Novos recursos chegando a esses telefones: o que você precisa saber

A Xiaomi decidiu renovar a interface de todos os seus telemóveis. Já se passaram 10 anos desde que o MIUI foi lançado, mas agora é hora de uma atualização. Na verdade, os usuários já exigem uma mudança completa há muito tempo. É por isso que a Xiaomi o apresentou HyperOS, o sistema operacional que substituirá o MIUI. E as inovações que trará para todos os celulares da empresa são poucas.

Para começar, não encontraremos aplicativos estáveis. Podemos deletar todos aqueles que não usaremos. Isso será feito pelo sistema e será um método rápido. Até aplicativos como Galeria, Segurança ou Jogos podem ser removidos para sempre. Obviamente, os serviços básicos, como Mi Browser ou System, permanecerão de qualquer maneira. De qualquer forma, é uma maneira inteligente de fazer isso Limpe seu celular de aplicativos desnecessários.

No HyperOS estará lá Capacidade de personalizar a tela de bloqueio (Talvez um recurso inspirado no iOS 16). Poderemos configurá-lo de todas as formas possíveis e depois modificá-lo 100%. Também encontramos melhorias no Centro de Controle, que foi atualizado, aprimorado e bastante melhorado. Não haverá mais nomes sob os ícones, mas sim configurações rápidas que permitem fazer isso Entre em contato com o centro de controle imediatamente.

Existem também alguns novos recursos importantes no aplicativo Galeria. Oferece uma categoria chamada Recomendações, que é muito útil para sua pessoa. Eles podem Crie fotos de carteira de identidade em segundos. Além disso, a Galeria irá ajudá-lo a cortar automaticamente tópicos de fotos e colá-los em outros aplicativos. Finalmente, não faltam melhorias na área de privacidade e segurança. Permissões necessárias Eles serão mais claros de todos os pontos de vista. Esses são apenas alguns dos muitos novos recursos disponíveis. A atualização apresentará muitas outras mudanças.