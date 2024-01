WhatsApp, tem certeza de que está aproveitando ao máximo? Preste atenção a estas quatro funções muito úteis que podem ser usadas facilmente

Existem 4 funções valiosas, que nem todo mundo conhece, para aproveitar melhor o WhatsApp: Aqui estão essas funções e as etapas para usá-las

No mundo das mensagens instantâneas, o WhatsApp goza de grande popularidade e tremendo sucesso, considerando o grande número de usuários que o acessam todos os dias para enviar mensagens, conteúdos e arquivos aos seus interlocutores. No entanto, as ferramentas disponibilizadas pela plataforma são diferentes e não é certo que todos os utilizadores conheçam as diferentes funções.

Aliás, ao aceder à aplicação WhatsApp é possível tirar partido das diversas ferramentas disponíveis para diferentes áreas, como privacidade, gestão de meios ou consumo de dados móveis. Há muitos aspectos a serem descobertos, mas focando nessas áreas é possível aprofundar 4 funções muito úteis para usar no WhatsApp. Começando pela privacidade, pode ser útil Ocultar visto pela última vez. Quando este último está ativo, outras pessoas podem ver quando a plataforma foi acessada pela última vez.

Para desativar a função, basta acessar configurações, Privacidade E Visto pela última vez on-line. A partir daqui, você pode definir quem pode ver seu último login e quem pode ver se você está online. Sempre permanecendo no ramo da privacidade, talvez valha a pena saber Como ocultar conversas? E as duas maneiras de conseguir isso. Primeiro, o arquivamento, que envolve manter pressionado o bate-papo e selecionar o ícone quadrado com a seta para baixo. Para restaurá-los, você terá que ir para Bate-papos arquivados, localizado na parte inferior da página inicial conversação, Faça um novo toque longo e concentre-se no ícone com a seta para cima.

WhatsApp, as quatro funções preciosas que nem todo mundo conhece: privacidade e muito mais

Entre as muitas funções úteis do WhatsApp, está também aquela associada à ocultação de chats, como mencionamos. O outro caminho está relacionado ao uso bloqueio de bate-papo, Você precisa entrar no chat relevante, clicar no nome e rolar para baixo. Uma vez encontrado, será necessário configurar uma impressão digital ou desbloqueio facial. Se um deles estiver ativo, basta seguir as configurações para proteger as conversas de olhares indiscretos.

O WhatsApp também oferece uma função muito útil para quem faz muitas ligaçõesO que pode estar relacionado ao grande consumo de dados móveis. Portanto, é possível reduzir esse consumo acessando: Configurações E escutando Armazenamento e dados E Use menos dados para chamadas. Por fim, fique atento a recursos úteis sobre mídia e conteúdo multimídia.

Sabe-se que para encontrá-los é preciso entrar no chat, clicar no nome do interlocutor e depois Mídia, links e documentos. No entanto, se houver muitos arquivos, pode ser difícil encontrar o arquivo de seu interesse, mas existe um caminho possível que pode ser útil. Ao receber o conteúdo, você pode adicionar uma legenda a ele. Se você se lembra do texto inserido e associado a esse conteúdo, você pode usá-lo Função fechar Para encontrá-lo mais facilmente. Você precisará voltar à lupa na lista de bate-papo e digitar a palavra.