RECONHECIDO: A Série Xbox

Porém, é realmente uma excelente ideia pelo que podemos ver: a capa em questão é baseada na nova ilustração divulgada durante a recente apresentação no Developer Direct, uma arte chave que realmente impressionou.

Este é o projeto para colarinho “Como aquele produzido oficialmente pela Microsoft que já vimos no lançamento do Starfield há vários meses, mas neste caso é um projeto independente e não reflete a chegada real de um produto ao mercado.

Entre os heróis do recente Xbox Developer Direct 2024 estava eu confesso o novo RPG em primeira pessoa da Obsidian que estará entre os heróis da programação do Xbox 2024, e o ilustrador Raffaele Paganotti quis experimentar a possibilidade cobrir Projetado para jogos Série Xbox .

Ilustração do efeito observado

Confesso melhorou significativamente no último vídeo divulgado

Esta imagem aparece na frente do console nesta interessante interpretação de Paganotti, enquanto na face lateral da Série Xbox aparece a inscrição do anúncio.

De forma coordenada, o ilustrador imaginou também uma consola de jogos dedicada, colocando a mesma ilustração na parte central. lá Arte principal By Avowed é realmente muito impressionante e esperamos que seja utilizado para iniciativas semelhantes em produtos oficiais, enquanto aguardamos informações sobre o lançamento do jogo previsto para este ano.

Enquanto isso, você pode aprender mais sobre o título Obsidian em nosso último especial no Avowed, onde detalhamos as novidades do Xbox Developer Direct.