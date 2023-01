As empresas de jogos devem parar de dividir desenvolvedores e jogadores – Multiplayer.it

Durante um discurso no 12º Annual Game Awards em Nova York, Phil Spencerchefe da divisão de jogos da Microsoft, criticou esses empresas que juram a Jogadores de desenvolvedores. Nesta ocasião, Spencer foi premiado com o Andrew Yoon Memorial Legend Award.

O CEO da Microsoft reiterou a necessidade de os videogames trazerem alegria em um momento como este, quando o desespero é comum em todo o mundo, e disse que cabe às empresas líderes do setor garantir que os jogadores consigam, em vez de encontrar outros. negativo.

Spencer: “Hoje, como autores, líderes e construtores do mundo, nossa maior responsabilidade é inspirar e defender Diversão. Cada uma das centenas de títulos que os jogadores têm agora é um cartão de visita para a felicidade.

Halo, God of War, Vampire Survivors (Spencer parece estar particularmente entusiasmado com Ed), Peppa Pig; Grandes jogos, pequenos jogos, jogos para celular, jogos indie – cada um é projetado para alegrar nossas vidas, dando-nos tanta alegria que as pessoas falam e compartilham.

Nós que estamos aqui, todas as nossas equipes ao redor do mundo, devemos fazer nossa parte para ecoar a alegria. Nossos autores, que demonstram de forma ousada e deliberada sua visão de mundo, especialmente na cultura atual de crítica e cancelamento. Nossos jogadores que corajosamente e intencionalmente deram um tempo para que nossos jogos pudessem descansar e energizar suas vidas.

Como líderes da indústria, somos chamados a encontrar coragem para proteger e nutrir essa alegria coletiva. Somos chamados a abraçar, criar e nutrir essas experiências.

Buscar e nos cercar de muitos pontos de vista. Honrar nossas diferenças entre experiências e áreas geográficas, e praticargentileza Quando voluntariamente ouvimos os outros.

Devemos evitar dividir jogadores e criadores e, em vez disso, reuni-los, à medida que avançamos e ampliamos a alegria juntos. Isto é oefeito de eco Divertido de jogar.”