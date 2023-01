Colossal Cave, revisão – Multiplayer.it

Os fãs de videogame só podem amar a inteligência artificial Sr. e Sra. Williams . O que eles alcançaram nos anos 80, o auge que alcançaram com alguns de seus títulos e a maneira como conceberam os videogames são marcos inevitáveis ​​que valem a pena serem lembrados para sempre. Assim, o seu regresso à arena dos jogos depois de muitos anos na clandestinidade, causado pela venda da empresa que fundaram, a Sierra Online, e uma profunda e devastadora reorganização de si mesma, só pode ser motivo de comemoração. Afinal, como não sonhar com Roberta pintando à mão as imagens da Casa Misteriosa para criar a primeira aventura gráfica da história? Como não agradecê-la pela série King’s Quest e Phantasmagoria? Como esquecer a política de Ken Williams de colocar a produção inteiramente nas mãos dos autores? Não se trata apenas de olhar para o passado, mas sim de saber distinguir os momentos do passado sobre os quais assenta o presente. Justamente por esse profundo respeito que os dois merecem, é muito difícil escrever Revisão da Caverna Colossal .

Por que a enorme caverna?



Dentro da gruta há um pouco de tudo

Antes de continuar, é importante lançar alguma luz sobre o projeto e suas origens. Colossal Cave nada mais é do que uma versão modernizada de Colossal Cave Adventure, a primeira aventura em texto da história escrita por ele Will Crowther em 1976, que deve seu nome a Mammoth Cave em Kentucky, que reproduziu parte da topografia. Em particular um mapa Ela copiou a entrada, chamada de Bedquilt, e as áreas enormes. O objetivo do jogo, a mesma mudança 3D, era entrar na caverna, encontrar o máximo de tesouros possível e depois sair, acumulando pontos associados às ações do jogador. O protagonista era um aventureiro em busca de fortuna sem elementos distintivos específicos (na verdade, era o próprio jogador que o interpretava).

Colossal Cave Adventure foi um título muito importante para o mundo dos videojogos, não só porque lançou um género, mas também porque foi o primeiro a explorar potencial narrativo do meio, tornando a interação o protagonista, embora o jogo fosse jogado com uma interface totalmente baseada em texto e apenas os locais visitados fossem descritos.

Difundiu-se no nível universitário, tornando-se muito conhecido no então restrito círculo daqueles com acesso a computadores. Roberta Williams era uma jogadora ávida em Colossal Cave Adventure, versão de Don Woods (que acrescentou pontos e diversos elementos de fantasia inspirados nas obras de Tolkien como a trilogia O Hobbit e O Senhor dos Anéis). Foi ao ponto de se deixar sequestrar por dias e dias, até terminar, e depois se inspirar, desenvolvendo assim a ideia de escrever uma aventura também, e obtendo ajuda do marido Ken em questões tecnológicas. Na verdade, Crowther e Woods marcaram o início da Sierra Online.

Toda esta introdução serve para mostrar que a conexão entre as aventuras de Williams e a Caverna Colossal é tão profunda e enraizada que, quando a Caverna Colossal foi anunciada, aqueles que a conheciam a interpretaram como uma forma de se reconectar com aquela parte da caverna. A história deles sobre o que eles deixaram para ganhar dinheiro. É aí que entram os problemas, pois se um jogo é entendido como uma obra sagrada, infelizmente tem muita coisa que simplesmente não funciona.