O que ele descobre é um absurdo

O TikToker encontrou uma maneira de se desintoxicar das mídias sociais: para seu depoimento, tudo o que você precisa é de um iPhone

Embora os telefones celulares tenham melhorado nossa qualidade de vida em alguns aspectos, permitindo que nos comuniquemos com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo ou criemos novos empregos altamente lucrativos (como ser um influenciador), existem estudos que mostram como ficar horas ao telefone on end tem. Também tem efeitos nocivos sobre a saúde mental dos indivíduos, especialmente no que diz respeito à rolagem excessiva de alguns aplicativos, em redes sociais em geral.

Uma mulher notou como ela estava constantemente rolando vídeo após vídeo em seus canais sociais, então ela decidiu fazer algo a respeito e encontrar uma solução para o problema irritante. Ironicamente, ele compartilhou tudo no TikTok, no entanto, e encontrou muito interesse dos usuários que imediatamente tentaram entender como ele fez isso. Você também está curioso sobre isso? Vamos descobrir o que aconteceu.

As mulheres param de olhar obsessivamente para as redes sociais graças a este truque: se você tem um iPhone, também pode tentar

tik toker Ryan (conhecida na mídia social chinesa como @ryannpdatsme) pode ser uma referência para todos aqueles que são excessivamente viciados em telefones celulares porque ela postou um vídeo revelando sua farsa sobre o assunto. O clipe remonta a alguns dias atrás e o influenciador admite ter implementado um ‘hack’ muito rápido. Na prática, ele optou pelo modo “escala de cinza” de seu iPhone, tornando efetivamente seu mundo digital em preto e branco. Isso também a ajudou a ver o mundo mais bonito – palavras da mulher.

A função preto e branco do telefone ajuda os daltônicos, mas também pode reservar excelentes surpresas para quem quer se desintoxicar das redes sociais mais animadas como Instagram e TikTok. Ryan diz que queria tentar depois que o Reddit estava em todo lugar. Já depois de 48 horas, a mulher afirma que perdeu o hábito de olhar obsessivamente para o telefone por causa da dose de dopamina que muitos experimentaram após navegar pelos aplicativos.

Esse truque funciona especialmente bem para rolos do Instagram e TikTok porque elimina as cores brilhantes e fantasiosas que os criadores criaram para chamar a atenção. E você? Você tentaria definir este modo para “escala de cinza”? Temos boas notícias mesmo se você tiver um sistema operacional Android: é possível de qualquer maneira, basta acessar as configurações do telefone, na verdade. Também garantimos que funciona, ou pelo menos dezenas de usuários que comentaram o vídeo de Ryann testemunham. Se você é um estudante em uma sessão de exame ou um trabalhador com metas desafiadoras, recomendamos o Digital Detox.

