O vírus zumbi retornará? Cientistas da Bell: o que está acontecendo

Cada vez mais cientistas temem o aparecimento iminente dos chamados vírus zumbis na Terra. Vamos ver juntos o que é e porque parte da comunidade científica está tão preocupada.

O aquecimento global contribuirá O nascimento de um novo tipo de vírus Do que a humanidade deve ter medo? Esta é a visão que muitos cientistas vêm tentando chamar a atenção do público em geral há vários anos.

Para entender Razões para este alertadevemos antes de tudo entender que as temperaturas cada vez mais altas registradas no planeta, Eles modificam o permafrost, que é uma camada muito profunda e congelada do solo.

O que são vírus zumbis e onde eles são encontrados?

Na verdade, o perigo é que, a longo prazo, Esta camada pode eventualmente começar a derreter. Segundo muitos, este é um problema muito sério para a humanidade, pois centenas de milhares de vírus inativos são depositados sob o permafrost, também conhecidos como “vírus zumbis” em virtude do fato de literalmente hibernarem, permanecendo inativos através do gelo que se formou congelados por quem sabe quantos milhares de anos. . E o temor de parte da comunidade científica internacional é que agora A situação pode mudar radicalmente.

Nas últimas semanas, o alarme Ela também é retratada por Kimberley MinerCientista do clima no California Institute of Technology da NASA. Na verdade, a mulher disse aos repórteres que estava muito preocupada: “Há muitas coisas com que se preocupar com o permafrost, e isso realmente mostra por que é tão importante manter o máximo possível de permafrost congelado.”

O cientista disse à CNN: “Vemos vestígios de muitos outros vírus. Não sabemos ao certo se eles ainda estão vivos.”

Então há o caso Jean-Michel Claverycientista da Universidade de Marselha, recebeu recentemente a importante tarefa de analisar alguns desses vírus inertes, levados sob o permafrost da Sibéria. O homem também ficou muito famoso em 2014, quando conseguiu a incrível façanha de reviver e reativar um vírus isolado e descoberto dentro do permafrost.

Recentemente, um homem disparou sobre o assunto entrevista CNN explicando isso Esses vírus infectam a ameba como um substituto para todos os outros vírus possíveis que possam existir no permafrost. Vemos vestígios de muitos, muitos outros vírus. Nós sabemos que eles estão lá. Não sabemos ao certo se ainda estão vivos. Mas nosso raciocínio é que, se os vírus da ameba ainda estão vivos, não há razão para os outros vírus existirem. Eles ainda não estavam vivos e eram capazes de infectar seus hospedeiros.”

Então o risco existe e é claro que nos últimos anos, A própria comunidade científica está se tornando mais consciente disso. É claro que a epidemia que afetou todo o Ocidente há três anos se concentrou em um problema que talvez não tenhamos visto desde o início da primeira década do século XXI. Quando a SARS apareceu na humanidade. Aqui está outro grande motivo Para reduzir o aquecimento globalespecificamente para evitar o retorno do vírus zumbi, que infelizmente pode ser muito mais mortal do que os encontrados atualmente na natureza.