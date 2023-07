PlayStation Plus Extra e Premium julho de 2023: próximos jogos PS5 e PS4 anunciados, agora é a hora

EU’anúncio afiliado Jogos PS5 e PS4 chegar para julho de 2023 com Complementos e premiums do PlayStation Plus Deve acontecer esta semana, e precisamente quarta-feira, 12 de julho de 2023, deve ser o dia em que a Sony revelará oficialmente os novos títulos incluídos no catálogo dos dois principais níveis de assinatura do PlayStation Plus.

Se tudo correr como planejado, os anúncios dos jogos PS5 e PS4 em junho de 2023 no PlayStation Plus Extra e Premium devem ocorrer por meio de vários canais sociais da Sony em A hora é 17:30, hora italiana, na quarta-feira, 12 de julho de 2023.

Nestes casos é sempre difícil ter uma certeza absoluta, tendo em conta que a Sony não envia comunicados com antecedência e não existe um calendário padrão oficial, mas existe um modus operandi que surge neste tipo de comunicação. Geralmente é a segunda quarta-feira do mês, que neste caso seria 12 de julho.