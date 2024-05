Pilates na parede, é realmente eficaz? Aqui estão as melhores aulas online gratuitas que você pode experimentar

A aptidão holística resiste cada vez mais à passagem do tempo e se renova. Aqui estão as melhores aulas de Pilates online, totalmente gratuitas.

Existe desde o início do século XX e foi inventado por uma pessoa chamada Pilates: José Pilatesum pouquinho’ Professor um pouquinho contratante Alemão, naturalizado na América. Mas se quisermos encontrar uma história em que esta disciplina desportiva meditativa explodiu em moda, É 2018.

Eles estavam quase 300 milhões de pessoas Para ir além do condicionamento físico simples e simplista, escolhendo-o Ioga (que quebrou a barreira dos 150 milhões de membros) e Tai Chi Qigong (mais de noventa milhões de praticantes, novamente em todo o mundo) Até Pilates. O que chamou a atenção de quase todos Sete milhões de praticantes.

e desde então Pilates sempre esteve em um estado de hypeÉ uma aptidão física alternativa que combina a carga do esforço físico e a energia de treinar a mente, em mundos que se entrelaçam e se cruzam, criando Bem-estar. No alvoroço de quase seis anos, ao contrário da crise do sétimo, a disciplina é agoraCriou raízes em todo o mundosobreviver em grande estilo à passagem do tempo.

Vantagens do Pilates na parede: Zero quilômetros com aulas online

As primeiras mudanças nesta disciplina matemática cognitiva, durante Fecharquando não era possível sair, muitas pessoas recorriam aos exercícios de Pilates na parede, principalmente nos Estados Unidos, Mas com um grande número de seguidores na Itália O que também continuará no período pós-pandemia do coronavírus.

É um tipo específico de Pilates que é realizado de forma simples Com a ajuda da parede. Há vantagens: é prático e pensado especialmente para quem fica em casa, não há necessidade de ir à academia ou usar máquinas e outros equipamentos. Esporte zero quilômetroSe você quiser, basta Um par de calças Camiseta feita sob medida.

O muro se transforma em uma espécie de grande aliado Guia Permitindo adotar as posturas corretas e conseguir um bom alinhamento corporal, Limite os erros posturais tanto quanto possível. A tecnologia tomou conta de todo o resto, nomeadamente a Internet: com aulas online totalmente gratuitas, Como os do canal do YouTube para Pilates Raquel Saleh Do influenciador de mesmo nome.

de Jenna Collins para Jéssica ValentePassando através Georgiano, Cali Jardine, René Favorável ou Tiziana fitness estilo Seu treino completo concentra-se no fortalecimento dos músculos das pernas e abdominais. Essas são apenas algumas das aulas mais populares, e para todo o resto existe o Pilates.