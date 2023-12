BMW assusta, até acompanha Ferrari: que choque (vídeo)

O desafio entre BMW e Ferrari tem uma conclusão chocante, para dizer o mínimo. O alemão não parece temer o poder do italiano

São dois veículos de altíssimo valor tecnológico, mas é claro que, uma vez colocados no caminho certo, um deve superar o outro. Um deles parece ser mais forte, mas também mais pesado, embora não pareça sofrer com essa divisão em relação ao adversário.

Dois modelos completamente diferentes da BMW e da Ferrari competiram na pista, e o primeiro não pareceu sofrer com a potência do último. Além disso, o carro alemão era uma motocicleta, Supermoto M 1000 RR, Que, no entanto, já foi testado contra o BMW M5 CS, vencendo-o de forma arrogante. Mas agora, havia um na frente dela Estrada SF90, Um daqueles supercarros capazes de vencer muitos adversários em termos de velocidade.

No entanto, parece assim O desafio conseguiu trazer à tona o que há de melhor em ambos os modelos que foram colocados no caminho certo. Este teste foi realizado pelo perfil do Youtube @carwow, conhecido na web pelas diversas situações deste tipo que apresenta aos usuários. O campeão experiente geralmente fica ao volante do carro, testando sua potência e desempenho geral, apoiado por outros pilotos que conseguem tirar o melhor proveito dos modelos que dirige.

A conclusão é chocante

O desafio entre o BMW M 1000 RR e o BMW M5 CS baseou-se na velocidade dos dois carros, que foram testados numa distância superior a 400 metros, tendo o primeiro vencido com o tempo de 10,30 segundos. Porém, o Stradale já havia vencido um Porsche 911 Turbo S, a drag queen que naquela ocasião saiu com os ossos quebrados.

BMW M 1000 RR é homologada para corridas de superbike e tem 212 cv (158 kW), possui motor de quatro cilindros de 999 cc e pesa 192 kg sem motorista. Porém, o Stradale tem 986 cv (735 kW) e pesa 1.570 kg, mas esse defeito não parece ter tido importância alguma na corrida.

Na verdade, este último venceu o desafio que viu os dois veículos competirem numa pista de 400 metros, que foi concluída em apenas 9,6 segundos. A M 1000 RR, por outro lado, levou 10 segundos para terminar a corrida. Mas a motocicleta nunca voltou para casa de mãos vazias. Considerando que na pista longa, portanto nos 800 metros, consegui vencer de forma sensacional.