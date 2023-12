God of War Ragnarok: Valhalla, vídeo com cinco coisas para saber

A segunda coisa a saber é esta A jogabilidade do jogo foi melhorada Para esta ocasião, graças à utilização da fórmula roguelike que confere à experiência um sabor decididamente diferente daquele a que estamos habituados.

Um conteúdo para download imperdível, God of War Ragnarok: Valhalla nos permitirá explorar Nova configuração que é Valhalla: a vida após a morte na mitologia nórdica, onde os guerreiros esperam ter uma morte gloriosa durante a batalha.

Deus da Guerra Ragnarok: Valhalla Ele é o protagonista de um novo vídeo Diário criado pelo Santa Monica Studio, no qual está incluído Cinco coisas para saber Na tão apreciada atualização gratuita que está disponível desde ontem.

Ótima conclusão

Valhalla permanece como está Conclusão da história de Kratos Por isso foi concebido como uma aventura muito pessoal, onde o antigo God of War enfrenta uma batalha decisiva. Resumindo, a nível narrativo, o DLC é insignificante.

Por fim, a estrutura roguelike exige que você aprenda as habilidades do personagem e as utilize da melhor maneira possível para permitir que ele chegue ao fim desta nova e traiçoeira jornada.