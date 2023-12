O café perfeito: mitos que precisam ser desfeitos e o truque que nem todo mundo conhece. Prepare assim

Como fazer o café perfeito com um truque que nem todo mundo conhece. Veja como fazer isso e dissipar vários mitos sobre isso.

O café é a bebida preferida dos italianos e é ideal para começar o dia com determinação e energia, além de fazer uma pausa e confraternizar. Cada um tem a sua maneira de prepará-la, também baseada em boatos e conselhos de quem sempre tem que cuidar do preparo da bebida, por exemplo, os bartenders.

Existem muitos mitos que precisam ser desfeitos sobre isso, mas para conseguir o café perfeito com mocha existe um procedimento preciso a seguir e um truque que nem todo mundo conhece.

Como preparar o café perfeito com um truque que nem todo mundo conhece

A chaleira deve estar cheia até a borda ou não? Devo espremer o café e empilhá-lo? É melhor usar água da torneira ou engarrafada? Existem muitas correntes de pensamento sobre a melhor forma de preparar o café com mocha, e cada pessoa tem o seu estilo, mas alguns mitos devem ser desfeitos para se obter a bebida perfeita.

Primeiro é necessário encher a chaleira moka sem cobrir a válvula com água, de preferência água engarrafada e não água da torneira, pois se for calcária pode alterar o sabor da bebida. O café não precisa ser prensado ou empilhado, basta colocá-lo na máquina e, com movimentos giratórios da colher, abrir espaço no centro para que o pó assente nas paredes sem derramar.

Em seguida, enrosque a tampa e aperte bem o mocha. O truque que nem todo mundo conhece para evitar queimar o café é colocar uma gota d’água na jarra onde o café é coletado. Por fim, vá para “cozinhar”: na fonte de calor, deixe a tampa aberta para verificar visualmente o processo de extração. Assim que o fluxo aumentar, retire o mocha da fonte de calor sem esperar que todo o líquido saia, pois o líquido sairá lentamente por conta própria.

Se quiser saborear o café perfeito com seu mocha, coloque-o quente diretamente na xícara. Porém, se quiser utilizá-lo para outras preparações, por exemplo para fazer uma bebida, deixe esfriar primeiro. Em apenas alguns passos simples você terá o café perfeito e delicioso para beber. Basta seguir estas dicas para desfrutar de uma bebida com sabor e aroma inebriantes.