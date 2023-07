O novo Cupra Formentor 2023, o primeiro grande restyling do SUV de enorme sucesso e a gama está avançando

cobra Encontra-se neste momento em processo de renovação da sua gama, que prevê a introdução de novos modelos, incluindo os de propulsão elétrica, nos próximos anos. Isso não significa que a marca espanhola de carros tenha esquecido seus carros atuais. Na verdade, ele está desenvolvendo várias restaurações, inclusive para Formentor. Durante uma sessão de testes, foi avistado um protótipo camuflado do SUV, dando a oportunidade de conhecer as novidades que o Cobra pretende introduzir neste veículo.

o Protótipo de restyling Formentor Obviamente, sua estrutura ainda é atraente. Películas protetoras foram aplicadas na frente e atrás para esconder as modificações feitas pelo Cobra nessas áreas.

Cupra Formentor 2023, como está o redesenho

Pelo que se vê, a Cupra reestilizou a frente do Formentor 2023 que apresentará alguns elementos inspirados no novo design. Tavascan. Em particular, para além dos novos faróis LED com três elementos triangulares, a marca espanhola vai apresentar um para-choques redesenhado com entradas de ar de forma diferente face ao modelo atual.

A traseira não parece ser muito diferente da versão atual, mas é possível que pequenas mudanças sejam feitas com a atualização Retoques finais no para-choque e porta traseiraE também a introdução de novos gráficos para grupos de luz.

Não exclua que eles também estão disponíveis Novas rodas de liga leve E uma ampla gama de cores de carroceria. Quanto ao interior, as fotos de espionagem atuais não permitem que você dê uma olhada no cockpit. Uma atualização tecnológica é esperada com a introdução de uma versão mais recente do sistema de infoentretenimento, que também pode incluir uma tela maior do que a oferta atual. Com a remodelação, poderão também ser disponibilizados novos móveis de interior.

com o Restyling Cobra Formentor Algumas atualizações no chassi devem ser consideradas para melhorar a dinâmica de direção. Na frente do motor, atualmente não há informações detalhadas. Mas como estamos falando de um facelift, não são esperadas mudanças significativas. Cupra pode se concentrar emMelhore as unidades de acionamento existentes Para melhorar o consumo de combustível e as emissões.

Ele continuará disponível lá Formentor VZ Edição 310 HP, que representa o modelo mais esportivo e pode ser objeto de fotos de espionagem graças à presença de suas quatro saídas de escapamento. Para versões plug-in, uma bateria maior pode ser inserida para aumentar o alcance no modo totalmente elétrico. De qualquer forma, mais detalhes serão revelados à medida que nos aproximamos do lançamento do restyling Cobra FormentorProjetado entre o final de 2023 e o início de 2024.