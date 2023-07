Projeto Q, imagens roubadas do novo PlayStation

Um tablet conectado a um console

Projeto Q está em andamento

Por se tratar de um material roubado, não publicamos fotos diretamente. De qualquer maneira você pode encontrá-los aqui.

O vazamento esclareceu a natureza do Projeto Q, que parece ser nada mais do que um tablet Android conectado a um duplo sentidoAlém disso, tudo sem software proprietário. Portanto, como amplamente esperado, ele não poderá jogar jogos do PS5, exceto streaming.

Não está claro se você poderá usar a funcionalidade de nuvem para a assinatura PS Plus Para jogar mesmo quando o console não está presente, portanto via nuvem.

Claro que a maioria dos comentários na foto olham paraestética Do aparelho, que se define como totalmente desinteressante pela maioria dos utilizadores, questiona-se quanto poderá custar, tendo em conta que só o Dual Sense custa cerca de 70 euros.

No momento ainda não há detalhes sobre o hardware, mas muitos esperam que, por se tratar de um tablet Android, seja um tanto “prático”. Veremos quando a Sony fornecerá mais detalhes sobre a oferta do Project Q e que tipo de usuário está direcionado.