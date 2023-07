Desenvolvedores de Diablo 4 pedem desculpas pela atualização mais recente e prometem nunca mais fazer isso

EU’último patch para Diablo 4 causou uma verdadeira agitação entre os usuários, etc Os desenvolvedores pediram desculpas Pelo que aconteceu, promete lidar com as atualizações do jogo de maneira diferente daqui para frente.

O patch 1.1 do Diablo 4, anunciado como “o pior de todos”, disparou uma explosão de revisão feroz que a Blizzard ouviu tão alto e claro, que Puxe algumas mudanças Apresentado com a atualização discutida.

Abordando o assunto durante uma transmissão ao vivo recente, os desenvolvedores disseram que reduzir a força dos jogadores também foi Escolha erradaEmbora houvesse razões por trás dessa decisão, a equipe teve o cuidado de não repeti-la.