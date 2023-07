O Google Maps tem uma função que sabe tudo sobre nós e nos espia silenciosamente: faça isso agora para desativá-la e proteger seus dados | Sem mais preocupações

O Google detecta e registra todos os lugares que visitamos nos últimos anos – aqui está o recurso de linha do tempo. No passado, o nome dela era apenas uma linha do tempo. Sua função é muito simples: coletar todos os locais onde nossos dispositivos estão localizados e relatá-los em um mapa interativo. O mapa assustador, felizmente, é facilmente removido.

Muitas vezes percebemos o quanto é importante monitorar nossa privacidade. Muitas vezes aceitamos os termos e demos consentimento sem sequer investigar minuciosamente nossas opções.

Os avanços tecnológicos e a proliferação das redes sociais fizeram com que isso acontecesse Aumentar o compartilhamento de nossas informações pessoais. Serviços de vários tipos obtêm acesso aos nossos dados, incluindo Nossa localização geográfica. Afinal, descobrir este último é bastante simples para quem entende um pouco de informática: basta recuperar o endereço do modem ao qual está conectado. nesse contexto, Google Maps introduzir um recurso chamadocalendárioagora conhecido comomovimentos‘, que permite aos usuários ver os locais visitados ao longo do tempo. O Google Maps Navigation permite que você faça isso Acompanhe os lugares que visitamos.

A linha do tempo do Google que sabe tudo sobre nós: existe uma rota de fuga

Este mapa pessoal coleta dados de geolocalização de nossos dispositivos e os exibe em um Linha do tempo interativa. Cada local visitado é representado por um ponto no mapa, criando um mapa diário de viagem digital que podem ser consultados a qualquer momento. Embora possa parecer alarmanteÉ importante ressaltar que essas informações são visíveis apenas para o usuário e para o Google. No entanto, para aqueles que preferem mantê-lo maior privacidadeO Google oferece a opção de desativar esse recurso.

através das configurações do aplicativo, O histórico pode ser excluído De posições anteriores e Impeça que o Google Maps registre seus locais futuros. O Google Maps Navigation é um exemplo de como a tecnologia pode ser usada para criar um diário digital de nossas experiências de viagem. No entanto, é crucial Esteja ciente das implicações de privacidade e uso consciente dessas ferramentas. Sempre lembramos que nossa privacidade é um bem valioso Temos o direito e temos o dever de protegê-loTentando investigar ao máximo quaisquer problemas que possam danificá-lo ou comprometê-lo.