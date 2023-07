Quanto custa Diabolik? números obscenos

Muitos conhecerão a lenda de Diabolik, e hoje vamos nos aprofundar no veículo que ele usa, bem como seu valor. Aqui está quanto custa.

Hoje vamos falar sobre uma lenda do mundo dos quadrinhos e, mais tarde, também do cinema. Vamos, de fato, dar um nome diaboliko famoso ladrão que se tornou um fenômeno do costume, ainda hoje é ensinado por sociólogos e especialistas do mundo da comunicação, que fizeram a história de muitos campos.

Para ficar no assunto dos carros, vamos falar sobre o carro que Diabolik usou em suas aventuras, por exemplo No vídeo postado abaixocarregado no canal YouTube para “velocidade máximaVocê entenderá por que esta joia é tão especial. Este é o carro e o valor necessário para comprá-lo.

Diabolik, aqui está o valor do carro dele

carro usado antes diabolik Conhecido, e estamos falando do mítico Jaguar Você digita. Produzido pela empresa britânica entre 1961 e 1975, é considerado por muitos o carro mais bonito de sempre. Dizer que, entre outras coisas, foi ele quem entendeu as quatro rodas, ou seja, Enzo Ferrari.

Drake não costumava elogiar o trabalho dos outros, e isso dá uma boa ideia de como essa pequena joia é especial. A apresentação ocorreu no Salão Automóvel de Genebra de 1961, e o carro foi revelado em 16 de março, há 62 anos. Foi um coupé que foi desde logo visto como muito vanguardista, face à época, que agradava aos gostos de quem mastigava o mundo dos motores.

Era equipado com quatro freios a disco, quadro monocoque e suspensão traseira independente. A carroceria tinha uma linha sinuosa, quase desenhada pelo vento, e os níveis de carga aerodinâmica alcançados também eram excelentes. velocidade máxima? Uns bons 240 km/h, que para a época era uma cifra estratosférica Considerando que era um carro de estrada.

A carroceria estava disponível, fechada e aberta, em sua versão conversível. O motor era como o XK 150 S, Qualquer 6 cilindros vai com um deslocamento de 3,8 litros. A distribuição era uma árvore de cames à cabeça dupla e a fonte de alimentação era baseada em três carburadores de corpo duplo. O motor, de alta tecnologia, era capaz de empurrar a uma potência máxima de 265 hp.

A caixa de câmbio tinha quatro marchas, sendo que a primeira não era sincronizada, o que na época gerou muita discussão. Outro aspecto que vem gerando debate há muitos anos são os freios, considerados pouco resistentes E que costumavam se desgastar muito rapidamente, principalmente se o carro fosse levado ao limite. No entanto, continua sendo uma joia atemporal, muito procurada por colecionadores até hoje. Diabolik era, especificamente, preto, o símbolo da noite.

Como mencionado, hoje certamente não é possível encontrá-lo em concessionária ou novo, mas apesar de ser um modelo antigo, o preço não é exagerado. Se você quiser comprá-lo, Os preços começam nos 40.000 euros Para as versões menos “valiosas”, sendo o melhor absoluto Pode levar-te a gastar 300.000 eurosMas garantimos que valerá a pena.