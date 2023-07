O Corpo de Discórdia – Relatório

por Giulia Inocense

Em colaboração com Lidia Galeazzo, Greta Orsi e Giulia Sabella

Retratos de Carlos Dias, Marco Ronca, Paco Sannino, David Fonda, Giovanni de Faverie

Gráficos e edição por Giorgio Valati

Pesquisa de imagens Eva Gorganopoulou, Alicia Bellaggi, Paola Gottardi

Por que o governo jurou guerra à carne de células?

A Itália é o primeiro país do mundo a proibir a carne à base de células, após um conjunto de assinaturas promovidas por Coldiretti contra os “alimentos artificiais”. O setor está em constante evolução: depois de Cingapura, até os Estados Unidos deram sinal verde para o frango em células, e os investimentos nesse setor continuam crescendo exponencialmente. Esta nova lei poderia colocar as empresas italianas já ativas em alimentos à base de células fora do negócio? Se a Comissão Europeia der luz verde a este produto, poderá a Itália proibir a sua importação? A carne cultivada em laboratório é segura? As projeções dizem que até 2050, o consumo de carne quase dobrará. Para proteger o planeta, dado o impacto ambiental da agricultura intensiva, devem ser encontradas alternativas. E na Holanda, o governo está adotando um plano para reduzir a criação de animais em um terço. Seremos os próximos?