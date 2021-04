Bateria do computador, o truque é fazer com que dure muito mais tempo do que o normal

Existe um truque muito simples para fazer a bateria do computador durar mais. É o que é

Especialmente com a eclosão da emergência e pandemia A difusão do trabalho inteligenteOs computadores se tornaram uma ferramenta de trabalho essencial, mesmo em casa. Por conveniência e facilidade de uso, é mais popular laptops Do que os fixos. Um fator a levar em consideração é a vida útil da bateria deste último, que após alguns anos Começa a dar problemas.

Na verdade, as causas nem sempre são atribuídas exclusivamente Para o envelhecimento do dispositivo. Na verdade, existem alguns truques simples que permitem melhorar muito a eficiência e a independência do seu computador. Aqui está o que fazer Para uso prolongado com baixa autonomia.

Você também pode gostar de >>> WhatsApp, um recurso incrível em breve: os usuários estão esperando há algum tempo

Bateria do computador, veja como aumentar sua eficiência

Existe um truque específico que permite otimizar a bateria de um computador: Uso de bancos de energia. Trata-se principalmente de baterias recarregáveis ​​portáteis, que se conectam através de uma porta USB e permitem que seu dispositivo aumente a eficiência por várias horas. Existem muitos recursos disponíveis online, mas você deve ter cuidado com os recursos: alguns deles são, na verdade Válido apenas com smartphones.

Você também pode gostar de >>> Números dezenove e perigosos para Battle Royale: o que pode acontecer

O primeiro fator a levar em consideração é a tensão do banco de potência que, se não corrigida, pode causar sérios danos ao computador. O conselho é escolher um A partir de 25.000 mAh. Quanto mais mili-amp horas, mais recargas são feitas usando a mesma bateria portátil. Assim, seu laptop Não será esvaziado.