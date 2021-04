Terça-feira dia 27 vai mostrar outro show, será o mais incrível de 2021. Previsão do tempo »ILMETEO.it

Superman Rosa: Terça-feira, dia 27, ainda estará passando, será o show mais quente de 2021. Previsão do tempo

Segunda-feira 26 e terça-feira 27 de abril, Super Luna RosaDurante a noite de terça-feira, 27 de abril, ainda seremos capazes de observar Supmon Pink, Mais incrível A partir de 2021.



Mas o que isso significa? Você tem um Super Lua Quando o satélite está na fase de lua cheia (lua cheia) e ao mesmo tempo no ponto mais próximo da Terra (perigeu).

Nesta ocasião, podemos notar que a lua será um pouco maior (8-10% maior) do que o normal, então seu brilho será maior (15% a mais).

Mas por que é rosa? É claro que não veremos uma lua rosa, mas esse nome, como costuma acontecer, foi dado pelos nativos americanos. O nome e a cor devem-se ao almíscar rosa ou ao flox selvagem, que é uma flor muito comum na América que se assemelha às hortênsias e tem uma flor rosa característica que prediz a primavera de outras flores.

Este ano a distância mínima (Bigio) Isso vai chegar ao nosso satélite vai ser muito interessante, ou seja, dos sóis 357.378 km. Este número ultrapassa o número de Super Moon para 2020 (o maior do ano passado). É por isso que será o evento incrível Ele merece ser apreciado em toda a sua majestade.

O termo “Super LuaFormulado por um astrônomo em 1979 (Richard Knoll), por isso não é bem visto pela comunidade científica, na verdade os astrônomos preferem se referir a esse fenômeno com o termo mais barato “perigeu”. O primeiro termo se refere ao período em em que a lua está mais próxima da Terra, o termo “sígida” é usado para se referir ao alinhamento de três corpos celestes pertencentes ao mesmo sistema gravitacional.

A próxima lua gigante será em 26 de maioNesta ocasião, em muitas partes do mundo (infelizmente não na Itália), também será possível observá-lo Eclipse total.

Condições do tempo: Infelizmente no norte e em muitas áreas do centro, o céu nublado ou chuvoso impedirá a observação. As regiões do sul e as duas ilhas principais terão uma chance melhor.